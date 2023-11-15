"Ни пенсий, ни зарплат": Федоров рассказал о жизни на оккупированной территории Запорожской области

Местные жители рассказали, что сотрудникам водоканала в Мелитополе не выплачивали зарплаты уже полтора месяца. Тем временем как коллектив музыкальной школы месяц работал задаром.

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Россияне во временно оккупированной Запорожской области оставили людей без социальных выплат и заработных плат. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram-канале.

"Ни пенсий, ни зарплат — во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области эрефия снова оставила без социальных выплат людей и без зарплат бюджетников", — говорится в сообщении мэра.

Федоров отметил, что пока местный российский "гауляйтер" Евгений Балицкий на камеры пропагандистов обещает, что "все социальные обязанности будут выполнены", люди на оккупированной части области рассказывают о другом.

По словам местных, сотрудники водоканала в Мелитополе не получают зарплат уже около полутора месяцев.

Кроме того жители области рассказали, что коллектив музыкальной школы уже месяц работает задаром. По информации мэра, пенсии и детские выплаты "традиционно задерживают".

"Хоть как-то удерживать ВОТ оккупантам становится все сложнее. Ждем освобождения наших людей", — подчеркнул Федоров.

Ситуация в Запорожской области: детали

Напомним, 15 ноября председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал, что некоторые населенные пункты Запорожской области перестанут существовать на картах из-за масштабных разрушений в результате боевых действий. Среди них — освобожденное Роботино, практически стертое с лица земли российскими обстрелами.

30 октября мэр Мелитополя Иван Федорова заявил, что жители временно оккупированных территорий Запорожской области регулярно находят тела казненных российских захватчиков в посадках. По его словам, между бойцами ВС РФ регулярно возникают различные конфликты, и связаны они в основном с кадыровцами, которые не могут что-то поделить с россиянами.

Напомним, 29 октября сообщалось, что в Бердянске оккупант сначала убил супругов, а затем изнасиловал и лишил жизни их несовершеннолетнюю дочь. Российские захватчики объявили в розыск оккупанта, который совершил тройное убийство.