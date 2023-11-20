"Ніхто не знає, що сталося": під Авдіївкою зникло кілька розвідгруп ЗС РФ, — соцмережі

Спочатку на завдання вирушила одна ворожа розвідгрупа, але не повернулася. Дрон, який за нею стежив, збили. Потім були відправлені ще 2 групи.

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У районі Авдіївки на Донеччині за кілька днів таємниче зникли три групи розвідників ЗС РФ. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

За даними пабліку, джерела в Генштабі ЗС РФ та в підрозділах росіян, які воюють під Авдіївкою, повідомляють, що на цей час невідомо, що сталося з російськими військовими.

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"Першу групу ми відправили кілька днів тому. Там були дуже досвідчені бійці. Їм поставили важливі завдання: підірвати кілька одиниць артилерії, які нас найбільше дістають, визначити розташування іншої української артилерії, місця скупчення живої сили ворога, щоб ми могли їх своїми ударами накрити, передати інформацію. Зв'язок із групою було втрачено через півгодини після її виходу, і ніхто не знає, що сталося з пацанами", — розповів один зі співрозмовників.

Також повідомляється, що після цієї групи ЗС РФ відправили ще дві групи розвідників, і вони також безслідно зникли. У результаті зникли 28 людей, двоє з них — офіцери.

"Таємничий випадок, насправді. Ми не знаємо, де наші бійці – загинули, потрапили в полон або дезертували. Безпілотник, який стежив за однією з груп у якийсь момент їх просто втратив. А буквально за 7 хвилин його збили", — розповідає джерело "табакерки".

Нагадаємо, що у РФ розганяють історію про "втечу" льотчика ЗСУ на Су-27. Першим про "втечу" українського пілота повідомив російський блогер Олексій Воєвода. Він каже, що організував "втечу" командира ланки, старшого офіцера ЗС України.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ можуть перегрупуватися на Херсонщині через успіхи ЗСУ. Російські військові готувалися до подібних сценаріїв та передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега Дніпра.