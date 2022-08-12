Травили крыс, а умерли оккупанты: СМИ пишут о ЧП в больнице Севастополя
По предварительным данным, от отравления умерли восемь российских военных, которые либо попробовали отравленную еду с больничной кухни, либо съели пирожки с крысиным ядом, переданные партизанами.
В 1472-м военно-морском госпитале раненые российские военные отравились крысиным ядом. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
По его словам, руководство госпиталя решило разобраться с грызунами, которые в большом количестве расплодились в медицинском учреждении. Отраву применили во всех помещениях госпиталя, включая и кухню.
Яд попал в продукты, из которых готовили еду больным. В результате восемь военнослужащих ВС РФ умерли. А 18 – находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Альтернативная версия событий в госпитале
Тем временем "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники, опубликовал еще одну версию событий, произошедших в севастопольском госпитале.
Журналисты убеждены, что российские оккупанты погибли из-за отравленных ядом пирожков, которые им в госпиталь передали партизаны под видом помощи от местных жителей.
Что говорит российская сторона
Официальные источники и российские СМИ никак не комментирует происшествие в госпитале. Более того, несмотря на то, что инцидент произошел несколько дней назад, о нем нет упоминания в российском информационном пространстве.
Информация о госпитале номер 1472
Морской госпиталь в городе Севастополь основали в мае 1783 года. Действовал во времена Крымской военной кампании. Во время Второй мировой войны был передислоцирован.
Медучреждение продолжало принимать на лечение военнослужащих Черноморфлота РФ, их родных и пенсионеров Минобороны России даже после обретения Украиной независимости.
Сейчас на базе госпиталя действуют:
- 40 отделений;
- 4 лечебно-диагностических кабинета;
- 3 поликлиники;
- станция переливания крови.
Госпиталь способен принять в стационар 640 больных.
Напомним, ранее мы писали о том, что в отравлении коллаборанта из Херсона Владимира Сальдо подозревают его горничную. После трапезы, приготовленной новым поваром, Сальдо внезапно стало плохо. У него помутилось сознание и онемели кончики пальцев. Повара, в свою очередь, привела горничная.
Кроме того, Фокус рассказывал, как житель Бородянки накормил кадыровцев брынзой с крысиным ядом. Для приготовления брынзы мужчина использовал отраву, которая завалялась в хозяйстве.