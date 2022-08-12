Травили крыс, а умерли оккупанты: СМИ пишут о ЧП в больнице Севастополя

По предварительным данным, от отравления умерли восемь российских военных, которые либо попробовали отравленную еду с больничной кухни, либо съели пирожки с крысиным ядом, переданные партизанами.

В 1472-м военно-морском госпитале раненые российские военные отравились крысиным ядом. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, руководство госпиталя решило разобраться с грызунами, которые в большом количестве расплодились в медицинском учреждении. Отраву применили во всех помещениях госпиталя, включая и кухню.

Яд попал в продукты, из которых готовили еду больным. В результате восемь военнослужащих ВС РФ умерли. А 18 – находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Альтернативная версия событий в госпитале

Тем временем "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники, опубликовал еще одну версию событий, произошедших в севастопольском госпитале.

Журналисты убеждены, что российские оккупанты погибли из-за отравленных ядом пирожков, которые им в госпиталь передали партизаны под видом помощи от местных жителей.

Что говорит российская сторона

Официальные источники и российские СМИ никак не комментирует происшествие в госпитале. Более того, несмотря на то, что инцидент произошел несколько дней назад, о нем нет упоминания в российском информационном пространстве.

Информация о госпитале номер 1472

Морской госпиталь в городе Севастополь основали в мае 1783 года. Действовал во времена Крымской военной кампании. Во время Второй мировой войны был передислоцирован.

Медучреждение продолжало принимать на лечение военнослужащих Черноморфлота РФ, их родных и пенсионеров Минобороны России даже после обретения Украиной независимости.

Сейчас на базе госпиталя действуют:

40 отделений;

4 лечебно-диагностических кабинета;

3 поликлиники;

станция переливания крови.

Госпиталь способен принять в стационар 640 больных.

Напомним, ранее мы писали о том, что в отравлении коллаборанта из Херсона Владимира Сальдо подозревают его горничную. После трапезы, приготовленной новым поваром, Сальдо внезапно стало плохо. У него помутилось сознание и онемели кончики пальцев. Повара, в свою очередь, привела горничная.

Кроме того, Фокус рассказывал, как житель Бородянки накормил кадыровцев брынзой с крысиным ядом. Для приготовления брынзы мужчина использовал отраву, которая завалялась в хозяйстве.