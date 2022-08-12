Труїли щурів, а померли окупанти: ЗМІ пишуть про НП у лікарні Севастополя

За попередніми даними, від отруєння померли вісім російських військових, які або скуштували отруєну їжу з лікарняної кухні, або з'їли пиріжки зі щурячою отрутою, передані партизанами.

У 1472-му військово-морському госпіталі поранені російські військові отруїлися щурячою отрутою. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, керівництво шпиталю вирішило розібратися з гризунами, які у великій кількості розплодилися у медичній установі. Отруту застосували в усіх приміщеннях госпіталю, враховуючи і кухню.

Отрута потрапила у продукти, з яких готували їжу хворим. Унаслідок вісім військовослужбовців ЗС РФ померли. А 18 — перебувають у тяжкому стані у реанімації.

Альтернативна версія подій у шпиталі

Тим часом "Обозреватель", посилаючись на власні джерела, опублікував ще одну версію подій, що сталися у севастопольському шпиталі.

Журналісти переконані, що російські окупанти загинули через отруєні отрутою пиріжки, які їм у госпіталь передали партизани під виглядом допомоги від місцевих жителів.

Що каже російська сторона

Офіційні джерела та російські ЗМІ ніяк не коментують подію у шпиталі. Ба більше, незважаючи на те, що інцидент стався кілька днів тому, про нього немає згадки в російському інформаційному просторі.

Інформація про госпіталь номер 1472

Морський госпіталь у місті Севастополь заснували у травні 1783 року. Діяв за часів Кримської військової кампанії. Під час Другої світової війни було передислоковано.

Медустанова продовжувала приймати на лікування військовослужбовців Чорноморфлоту РФ, їхніх рідних і пенсіонерів Міноборони Росії навіть після здобуття Україною незалежності.

Зараз на базі шпиталю діють:

40 відділень;

4 лікувально-діагностичні кабінети;

3 поліклініки;

станція переливання крові.

Госпіталь здатний прийняти до стаціонару 640 хворих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в отруєнні колаборанта з Херсона Володимира Сальдо підозрюють його покоївку. Після трапези, приготовленої новим кухарем, Сальдо раптово погано стало. У нього помутніла свідомість та оніміли кінчики пальців. Кухаря, зі свого боку, привела покоївку.

Крім того, Фокус розповідав, як мешканець Бородянки нагодував кадировців бринзою зі щурячою отрутою. Для приготування бринзи чоловік використовував отруту, яка завалялася у господарстві.