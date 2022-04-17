Житель Бородянки нагодував кадирівців бринзою зі щурячою отрутою (відео)

Для приготування бринзи чоловік використав отруту, яка завалялася у господарстві.

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Російської армії, а також угрупованням, що воюють у її складі, активно протистоять не лише Збройні Сили України, а й пересічні громадяни, які роблять усе можливе для скорочення кількості окупантів. Так, низка Telegram-каналів опублікували відео, на якому, за їхньою інформацією, — мешканець Бородянки у Київській області.

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Сивий чоловік розповідає, що він приготував бринзу зі щурячою отрутою, якою потім нагодував кадирівців.

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"Я своїми мізками дійшов до того, щоб приготувати отруєну бринзу на щурячій отруті та частувати чеченців", — говорить старий.

На запитання, як і через який час діє отрута, чоловік відповів:

"А я не знаю, як вона там діє... У мене була щуряча отрута, я там щурів труїв. І я наготував. І все".

Отруєння російських окупантів українцями — явище непоодиноке. Ще на початку квітня ГУР МО України повідомляло про те, що в Ізюмському районі на Харківщині місцеві жителі "пригостили" росіян із 3-ої мотострілецької дивізії пиріжками з "сюрпризом", внаслідок чого двоє солдатів померли відразу, а 28 опинилися в реанімації. Крім того, близько пів тисячі солдатів з цієї ж дивізії потрапили в реанімацію через отруєння алкоголем "невідомого походження".

Російські військові в розмовах із родичами і самі розповідають про випадки отруєння товаришів по службі жителями населених пунктів, які потрапили в окупацію. При цьому один із окупантів наголошує, що командування їх покинуло, і вони просто "голодні".

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Повертаючись до Бородянки, зазначимо, що вона, побувши місяць в окупації, є одним із найбільш зруйнованих населених пунктів на Київщині. За словами голови МВС Дениса Монастирського, незважаючи на те, що там немає жодного військового об'єкта, це не зупинило ЗС РФ від цілеспрямованої руйнації Бородянки.

Досі рятувальники продовжують розбирати завали, під якими шукають людей. Співробітники ДСНС повідомляють про те, що вже знайдено тіла 41 жителя, які ховалися від бомбардувань у підвалах та опинилися похованими під руїнами багатоповерхівок.

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За словами куратора гуманітарного штабу Київської ОВА Олексія Кулеби, до кінця місяця у Бородянці хочуть завершити першу частину робіт, прибрати територію та відновити електропостачання.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що до Бородянки приїхав російський артист, лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич.