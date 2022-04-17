Житель Бородянки накормил кадыровцев брынзой с крысиным ядом (видео)

Для приготовления брынзы мужчина использовал отраву, которая завалялась в хозяйстве.

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Российской армии, а также группировкам, воюющим в ее составе, активно противостоят не только Вооруженные Силы Украины, но и рядовые граждане, которые делают все возможное для сокращения количества оккупантов. Так, ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором, по их информации, – житель Бородянки в Киевской области.

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Седой мужчина рассказывает, что он приготовил брынзу с крысиным ядом, которой потом накормил кадыровцев.

[ + – ] Смелый житель Бородянки накормил непрошенных гостей брынзой с "сюрпризом"

"Я своими мозгами дошел до того, чтобы приготовить отравленную брынзу на крысином яде и угощать чеченцев", – говорит старик.

На вопрос, как и через какое время действует яд, мужчина ответил:

"А я не знаю, как он там действует… У меня была крысиная отрава, я там крыс травил. И я наготовил. И все".

Отравление российских оккупантов украинцами – явление не единичное. Еще в начале апреля ГУР МО Украины сообщало о том, что в Изюмском районе на Харьковщине местные жители "угостили" россиян из 3-ей мотострелковой дивизии пирожками с "сюрпризом", в результате чего двое солдат умерли сразу, а 28 оказались в реанимации. Кроме того, около полутысячи солдат из этой же дивизии попали в реанимацию из-за отравления алкоголем "неизвестного происхождения".

Российские военные в разговорах с родственниками и сами рассказывают о случая отравления сослуживцев жителями населенных пунктов, которые попали в оккупацию. При этом один из оккупантов подчеркивает, что командование их бросило, и они просто "голодные".

[ + – ] Российский военный рассказал об отравленных солдатах

Возвращаясь к Бородянке отметим, что она, побыв месяц в оккупации, является одним из самых разрушенных населенных пунктов на Киевщине. По словам главы МВД Дениса Монастырского, несмотря на то, что там нет ни одного военного объекта, это не остановило ВС РФ от целенаправленного разрушения Бородянки.

На сегодняшний день спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми ищут людей. Сотрудники ГСЧС сообщают о том, что уже извлечены тела 41 жителя, которые прятались от бомбежек в подвалах и оказались похороненными под руинами многоэтажек.

[ + – ] Разбор завалов в Бородянке Киевской области

По словам куратора гуманитарного штаба Киевской ОВА Алексея Кулебы, до конца месяца в Бородянке хотят завершить первую часть работ, убрать территорию и возобновить электроснабжение.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что в Бородянку приехал российский артист, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.