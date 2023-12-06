Разрешена идентификация по видео: Кабмин упростил оформление паспортов за рубежом

Внесенные изменения касаются в основном тех, кто впервые оформляет паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.

Кабинет министров Украины 5 декабря продолжил реализацию экспериментального проекта по оформлению внутреннего и заграничного паспортов украинцам, которые находятся за пределами страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Объявленные изменения предусматривают введение процедуры приема ГП "Документ" за рубежом документов и анкет-заявлений от лиц, которые впервые оформляют паспорт гражданина Украины по достижению 18 лет.

"С этой целью зарубежным обособленным подразделениям ГП "Документ" будут предоставлены возможности проводить процедуру установления личности в режиме видео-конференц-связи с участием заявителя и членов его семьи, близкого лица", — уточняется в информации министерства.

Кроме того, постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что правительство внесло изменения в оформление и обмен иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, вида на постоянное проживание во время их пребывания за пределами Украины.

Напомним, что в начале июня Кабмин ускорил процедуру оформления паспортов для украинцев за рубежом. Согласно правительственному постановлению Государственная миграционная служба и дипломатические учреждения будут иметь непосредственный доступ к Госреестру актов гражданского состояния граждан.

Напомним, в июле прошлого года Фокус писал, что Министерство образования получило задание разработать комплексный экзамен на знание языка, истории и основного закона Украины.