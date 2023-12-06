Одному человеку ампутировало ноги: в Одесской области пьяный правоохранитель совершил серьезное ДТП (фото)

По информации следствия, мужчина столкнулся с грузовиком, который ехал во встречном направлении. Сейчас следствие проводят работники Государственного бюро расследований.

В Одесской области пьяный правоохранитель устроил серьезную аварию. Травмы получили два человека. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, милиционер ехал за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: державне бюро розслідувань

Следствие сообщает, что мужчина столкнулся с грузовым автомобилем, который ехал во встречном направлении.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

В результате аварии одному пассажиру были ампутированы ноги, а другой получил ряд переломов и ссадины. Обоих пострадавших госпитализировали. Отмечается, что авария произошла 5 декабря недалеко от села Еремеевка.

Фото: Скриншот

Следствие проводит Государственное бюро расследования по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

ДТП в Украине

Неподалеку от Киева 4 декабря в результате аварии травмы получили три женщины. Правоохранители сообщали, что фура протаранила легковой автомобиль, который остановился для столкновения поворота. В результате легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с рейсовым автобусом.

1 декабря из-за столкновения двух автомобилей погибли два человека. Авария произошла на ул. Старановодницкой в центре Киева. Известно, что за рулем одного из автомобилей находился человек в состоянии алкогольного опьянения.

22 ноября в Харьковской области в результате аварии погибли двое военнослужащих. Сообщалось, что мужчины стояли на обочине, когда на них наехал автомобиль Subaru Forester. Виновник аварии не оказал пострадавшим помощь и уехал с места ДТП.