На Прикарпатье мужчина нашел тело младенца вблизи своего дома, — полиция

Правоохранители разыскивают мать умершего ребенка и обращаются ко всем, кому может быть что-то известно об этом инциденте.

В Ивано-Франковской области в Калушском районе на улице обнаружили тело младенца. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

В заметке указано, что о происшествии стало известно 5 декабря. Именно тогда в отделение полиции поступило сообщение от жителя села Кропивник о том, что он нашел вблизи своего дома тело новорожденного ребенка.

Полиция немедленно прибыла на место событий.

"На место сразу выехали руководство, следователи областной полиции, сотрудники Калушского отдела полиции, ювенальные полицейские и все профильные службы. Правоохранители провели первоочередные следственные действия, изъяли вещественные доказательства. Тело ребенка направили на проведение экспертизы для установления причины смерти, назначен еще ряд других экспертиз", — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают личность матери ребенка и призывают всех, кому известна любая информация об обстоятельствах этого события, позвонить по телефону "102". Анонимность гарантируют.

По факту дела начато уголовное производство.

"Предварительная квалификация — ч. 1 ст. 117 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов)", — отметили в полиции.

Тем временем в Полтавской области местные жители обнаружили живого младенца на свалке. Полиция также опубликовала фотографию местности, где отыскали ребенка. Видно, что вдоль тропинки расположено сразу две свалки с различными остатками.

Напомним, что 24 ноября в больницу в Польше обратилась 19-летняя девушка с новорожденным ребенком. Девушка заявила, что нашла малыша в лесу . В тот же день медики установили, что он родился недавно. Ребенок оказался здоровым и был направлен в отделение новорожденных.

Зато в мае 2023 года в лесу на Харьковщине нашли живой двухлетнюю девочку. Ее заметил один из добровольцев-спасателей. Он увидел малышку в высокой траве — сначала услышал стон, потом заметил ребенка под деревом.