Сделали 30 операций: 8-летний Роман получил сильнейшие ожоги во время ракетного удара (видео)

Мальчик — один из немногих, кто выжил после удара по Виннице в 2022 году, его мать тоже погибла.

Восьмилетний Роман Олексив получил 45% ожогов тела из-за того, что попал под российский ракетный удар по Виннице. Во время обстрела погибла его мама. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Германии Роману сделали более 30 операций, сейчас он идет на поправку, посещает школу, занимается танцами и играет на музыкальных инструментах. Вместе с тем у него остаются шрамы и рубцы.

Мальчик получил 45% ожогов тела 14 июня 2022 года, в общей сложности жертвами стали 28 человек.

"Роман с моей женой были записаны к врачу в клинике "Нейромед", там они ждали прием врача. Как раз в то время был прилет ракет, были взрывы. После этого жена моя погибла, а Роман — один из немногих, кто выжил после этого удара", — рассказал отец ребенка Ярослав Олексив.

По его словам, мальчик в течение года в Дрездене пережил 31 операцию, которые поначалу были очень интенсивными, делали их через день.

"Никто даже не давал никаких шансов на то, что он выживет. Мы не знали, сможет ли он ходить, двигаться. Но благодаря их работе, работе Романа, который предпринимает сверхусилия, делает упражнения, развивает себя, это стало толчком к тому, что мы вернулись и к танцам и даже к игре на инструментах", — добавил отец.

Роман участвует в танцевальных и музыкальных конкурсах.

"Он сильный парень и, думаю, вопрос даже не в том, что он пережил, а как он дальше будет держаться. Это также очень важно. И я надеюсь, что он дальше будет с такой же силой развиваться", — сказал он.

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