Аптечка для гражданского: боевой медик рассказал, какой она должна быть на случай обстрелов (видео)

Украинская армия уже успешно перешла на стандарты НАТО в оказании первой помощи при ранениях в бою, уверяет действующий боевой медик Владимир Воликов.

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Кровоостанавливающее средство в виде турникета, бинты и марли для перевязок, перекись водорода, мягкие шины для переломов, "Ибупрофен" для обезболивания и "Парацетамол" в паре для усиления друг друга и средства для обработки ран должны быть у каждого гражданского в домашней аптечке в наше военное время. Такие советы в интервью Фокусу дал действующий боевой медик с позывным "Скифи" Владимир Воликов.

По его словам, кроме самой аптечки каждый должен еще и правильно использовать ее наполнение, поэтому важно пройти бесплатные курсы первой помощи, которые сейчас проводит множество волонтерских организаций. Например, курсы, в которых участвует Владимир Воликов занимают всего 72 часа. Этого времени хватает, чтобы овладеть спасательные действия по протоколу НАТО в плане первой помощи, чтобы не растеряться и иметь полноценное представление как действовать при тех или иных травмах и спасать жизнь себе и окружающим.

В целом, утверждает военный медик, украинская армия уже успешно перешла на стандарты НАТО в оказании первой помощи при ранениях в бою. Все военные медики обучены протоколу НАТО о первой помощи, состоящий из четких инструкций как действовать и не растеряться при ранении или оказании помощи собратьям. Вместо устаревших джутов, которые рассыпаются в жару или холод, используются турникеты. Активно используются современные бандажи, окклюзионные наклейки и все остальное современное оборудование и средства.

"Раньше наша армия была обеспечена старыми ИПП (индивидуальными перевязочными пакетами) еще советской разработки, — отмечает боевой медик. — Это было универсальное средство на все случаи, которое из-за своей универсальности мало помогало. А сейчас на каждый отдельный случай есть свое конкретное средство, что значительно повышает шансы на выживание бойца".

По словам Владимира Воликова, оккупанты до сих пор используют джуты и другие устаревшие материалы, что снижает шансы выжить российским солдатам при ранении. Они не всегда могут благодаря этим советским аптечкам спастись и дождаться медика.

Ранее Фокус рассказывал об обстреле Покровска. Там парамедик спас шестимесячного мальчика из-под завалов.