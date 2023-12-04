Аптечка для цивільного: бойовий медик розповів, якою вона має бути на випадок обстрілів (відео)

Українська армія вже успішно перейшла на стандарти НАТО в наданні першої допомоги при пораненнях в бою, запевняє діючий бойовий медик Володимир Воліков.

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Кровоспинний засіб у вигляді турнікета, бинти та марлі для перев'язок, перекис водню, м'які шини для переломів, "Ібупрофен" для знеболювання та "Парацетамол" у парі для підсилення один одного та засоби для обробки ран мають бути у кожного цивільного в домашній аптечці в наш воєнний час. Такі поради в інтерв'ю Фокусу дав діючий бойовий медик з позивним "Скіфі" Володимир Воліков.

За його словами, окрім самої аптечки кожен повинен ще і правильно використовувати її наповнення, тому важливо пройти безплатні курси першої допомоги, які зараз проводить безліч волонтерських організацій. Наприклад курси, в яких бере участь Володимир Воліков займають всього 72 години. Цього часу вистачає, щоб опанувати рятівні дії за протоколом НАТО в плані першої допомоги, щоб не розгубитись та мати повноцінне уявлення як діяти при тих чи інших травмах і рятувати життя себе та оточуючим.

В цілому, стверджує військовий медик, українська армія вже успішно перейшла на стандарти НАТО в наданні першої допомоги при пораненнях в бою. Всі військові медики навчені протоколу НАТО про першу допомогу, що складається з чітких інструкцій як діяти та не розгубитись при пораненні чи наданні допомоги побратимам. Замість застарілих джутів, що розсипаються у спеку чи холод, використовуються турнікети. Активно використовуються сучасні бандажі, оклюзійні наліпки та все інше сучасне обладнання та засоби.

"Раніше наша армія була забезпечена старими ІПП (індивідуальними перев'язочними пакетами) ще радянської розробки, — зазначає бойовий медик. — Це був універсальний засіб на всі випадки, який через свою універсальність мало допомогав. А зараз на кожний окремий випадок є свій конкретний засіб, що значно підвищує шанси на виживання бійця".

За словами Володимира Волікова, окупанти й досі використовують джути та інші застарілі матеріали, що знижує шанси вижити російським солдатам при пораненні. Вони не завжди можуть завдяки цим радянським аптечкам врятуватись та дочекатись медика.

Раніше Фокус розповідав про обстріл Покровська. Там парамедик урятував шестимісячного хлопчика з-під завалів.