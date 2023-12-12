У Kyivstar произошел масштабный сбой: не работает интернет и нет связи

В компании заявляют, что часть услуг может быть недоступной для абонентов из-за технического сбоя. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.

Утром 12 декабря у мобильного оператора Kyivstar произошел масштабный сбой в работе. Пользователи мобильного оператора жалуются на отсутствие связи и интернета.

О сбое в работе сообщают жители разных областей Украины. Пользователи пишут, что не могут проверить состояние счета, совершить звонок, или же отправить сообщение. Также украинцы пишут, что поддержка мобильного оператора не отвечает и невозможно войти в приложение Kyivstar.

Фото: скріншот

Стоит отметить, что сайт мобильного оператора также не работает.

На странице Kyivstar в Facebook сообщили, что в сети произошел технический сбой. Поэтому некоторые услуги связи и доступ в интернет могут быть недоступны у части абонентов. Сейчас мобильный оператор работает над устранением проблемы.

Фото: скріншот

Напомним, в конце декабря в Kyivstar, что нужно для внедрения в Украине скоростного интернета 5G. В частности, для этого нужно выполнить определенные условия.

Также ранее сообщалось, что в Украине появилась первая базовая станция связи на солнечных батареях. Устройство сможет работать во время веерных отключений электроэнергии.