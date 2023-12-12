Азбука Морзе и почтовые голуби: сети взорвались мемами о ситуации с Киевстаром (фото)

Отсутствие мобильной связи от главного оператора утром, 12 декабря, стало неприятностью для многих граждан.

Хакерская атака на "Киевстар" оставила без интернета и мобильной связи его абонентов. Но несмотря на серьезность ситуации украинцы не теряют оптимизма и юмора, а мемы и фотожабы по этому поводу не заставили себя долго ждать. Фокус собрал самые меткие и забавные из них для своих читателей.

Отсутствие мобильной связи у главного оператора утром, 12 декабря, стало неприятностью для многих граждан.

Пошутили пользователи сети с того, что "Киевстар" могли обезвредить Воздушные силы ВСУ. В меме использовали картинку сводки от ВС по работе ПВО.

Не забыли украинцы и пятого президента Петра Порошенко и использовали его известное фото с ножом, которое подходит ко многим ситуациям и часто фигурирует в мемах.

Упомянули в мемах также и из главных конкурентов "Киевстара" Vodafone и Lifecell, к которым сегодня "мигрировали" большинство абонентов.

Кроме этого в сети появились шутки в отношении тех, у кого работает "Киевстар".

Также изобретательные украинцы даже составили молитву за связь от "Киевстар".

Ну и на всякий случай украинцам напомнили, что не все пропало, и существует такое средство общения, как азбука Морзе, которая может стать заменой мобильной связи.

Напомним, что утром 12 декабря у мобильного оператора Kyivstar произошел масштабный сбой в работе. О сбое в работе сообщают жители разных областей Украины. Пользователи пишут, что не могут проверить состояние счета, осуществить звонок, или же отправить сообщение.

Причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" в Украине 12 ноября 2023 года стала атака хакеров на ядро сети .

Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря скажется на работе некоторых терминалов и банкоматов "ПриватБанка", но на работу всей сети устройств не повлияет.