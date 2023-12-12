Суд принял решение о мерах безопасности для нардепа Дубинского (документ)

По словам народного депутата Александра Дубинского, его будут содержать в одиночной камере отдельно от других.

Печерский Суд города Киева принял решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Александра Дубинского. Так, его будут содержать в одиночной камере. Об этом говорится в Telegram-канале парламентария.

Пост Дубинского

"Применить к подозреваемому Дубинскому Александру Анатольевичу, 19.04.1981 г. р., меры безопасности в виде отдельного содержания", — говорится в документе.

Так, по решению суда, Дубинского будут содержать в одиночной камере отдельно от других. Его приняла судья Светлана Шапутько. Отметим, что в предоставленном документе отсутствует подпись судьи.

Решение Печерского суда

Избиение Дубинского в СИЗО — что говорят в полиции

2 декабря адвокаты нардепа Александр Дубинского сообщили, что их клиента избили в Киевском СИЗО. На место прибыла "скорая". Медики констатировали множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

На следующий день, 3 декабря, в полиции Киева заявили, что сообщение об избиении Дубинского не подтвердилось после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Дело Дубинского

Напомним, 13 ноября ГБР и СБУ сообщили об уголовном производстве в отношении народного депутата Александра Дубинского по подозрению в государственной измене согласно статье 111 Уголовного кодекса.

По данным следствия, Дубинский был известен под кличкой "Буратино" и, предположительно, использовался российскими агентами для дестабилизации обстановки в стране, проведения информационных операций против участников Революции Достоинства и оказания воздействия на президентские выборы в США.