Надбавки к пенсии от 200 до 600 грн: кто из украинцев имеет право на доплаты

Украинцы, старше 80-летнего возраста, могут получить прибавку к пенсии почти 600 грн. Человек, который в пенсионном возрасте имеет несовершеннолетних детей, будет получать по 150 грн на каждого ребенка.

Некоторые категории украинских пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты и надбавки. Размер этих выплат высчитывается в зависимости от ряда факторов. Люди могут получать от 150 до 570 грн ежемесячно. О деталях пенсионных начислений рассказали на портале NV.

Граждане Украины пенсионного возраста могут получать пенсионные выплаты меньше 10 340 грн, говорится в статье. В таком случае, в зависимости от возраста, они могут получить дополнительные выплаты.

Полный перечень надбавок и повышений к пенсии приводится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ). В перечне — среди прочих, участники боевых действий, дети войны, пострадавшие от репрессий, родственники погибших кормильцев, лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью и т.д.

Пенсии в Украине — доплата по возрасту

10 340 грн. — это размер средней пенсии, который используют для исчисления пенсии с 2020 года. Если человек получает выплаты меньшего размера, то имеет право на доплату: средства будут выплачиваться ежемесячно.

Размер доплаты к пенсии зависит от возраста:

70-75 лет — 300 грн;

75-80 лет — 456 грн;

старше 80 лет — 570 грн.

Надбавки на детей — кому выплачивают

Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты на детей в том случае, если этим детям еще нет 18 лет. Размер выплат — по 150 грн за каждого несовершеннолетнего.

Также на портале указывают, что право на выплаты на детей имеют граждане, получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности в соответствии с двумя Законами Украины: "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чтобы получить надбавку на детей, нужно обратиться в Пенсионный фонд. При этом необходимо предоставить следующий перечень документов:

заявление в соответствующее отделение ПФ;

документы, которые показывают возраст несовершеннолетнего, и родственные отношения с пенсионером.

Надбавка за сверхстаж — кто получает и как рассчитать

Надбавку за сверхстаж могут получить граждане, которые работали дольше, чем необходимо для выхода на пенсию по возрасту: для мужчин — более 35 лет, для женщин — более 30 лет.

Размер надбавки — по 1% от пенсии (с некоторыми ограничениями) за каждый избыточный год работы. Ограничение заключается в том, что размер 1% не может быть больше 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных, который составляет 2093 грн — то есть, не более 20,9 грн за каждый дополнительный год.

Например, женщина имеет страховой стаж — 40 лет, то есть работала на 10 лет больше, чем установлено законодательством для пенсии по возрасту. Тогда размер ее надбавки — 209 грн.

Дополнительные выплаты донорам

Люди, которые были почетными донорами, могут получить дополнительные средства в соответствии с Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Размер выплаты за донорство пенсионеру — 258,90 грн (в 2023 году).

Почетный донор — это человек, который бесплатно сдал 40 доз крови или 60 доз плазмы крови, указано в законе.

Дополнительные выплаты за донорство могут меняться, указали на портале NV. Они зависят от размера прожиточного минимума: если он будет расти, то будет расти и выплата пенсионерам-почетным донорам.

Напоминаем, 12 декабря Конституционный Суд Украины решил проверить законность ограничения в начислении максимальных пенсий. Между тем эксперты оценили, может ли вырасти пенсионный возраст в зависимости от новых требований МВФ.