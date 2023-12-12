Ограничение максимального размера пенсии в Украине: КСУ проверяет законность

КСУ проверит конституционность законодательных предписаний по ограничению максимального размера пенсии в Украине.

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Конституционный суд по обращению Верховного суда проверит законность установленного Верховной Радой ограничения максимального размера пенсии. Об этом КСУ сообщил на официальном сайте.

Как говорится в сообщении, Верховный Суд в конституционном представлении просит проверить на соответствие статье 21, части третьей статьи 22, части первой статьи 24, статьям 46 и 64 Конституции Украины оспариваемые законодательные предписания, согласно которым максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

О чем говорится в Конституции Украины

Согласно Конституции, пенсия в Украине не может быть меньше одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а согласно закону "О пенсионном страховании" — больше десяти таких прожиточных минимумов.

Ограничение максимального размера пенсий было введено законом от 8 июля 2011 года № 668-VI "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" — так называемой пенсионной реформой Тигипко.

Тогда увеличили пенсионный возраст для женщин до 60 лет, страховой стаж повысили до 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а максимальный размер пенсии ограничили 10 минимумами. Тогда это было 7640 гривен, сейчас составляет 20 930 гривен, а с 1 января 2024 года должен составлять 23 610 гривен.

Верховный суд обратился в Конституционный после того, как Кировоградский окружной административный суд решил, что ограничение максимальной пенсии противоречит сразу двум статьям Конституции, а именно 46-й (право граждан на социальную защиту в старости) и 64-й (запрет на ограничение конституционных прав граждан).

На рассмотрении в суде находилось дело по иску пенсионера, который требовал от Пенсионного фонда осуществить выплаты за выслугу лет без ограничения предельного размера.

Верховный суд решил, что этот вопрос должен рассмотреть КСУ.

Запрос в конституционном представлении

Речь идет о проверке законодательных предписаний, согласно которым максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним, Фокус уже писал, что в Украине действующая солидарная система пенсий существует лишь за счет дотаций из государственного бюджета. Для реализации плана увеличения суммы выплат будущим пенсионерам с одновременным снижением нагрузки на госбюджет Украина давно разрабатывает механизм накопительных пенсий.

Добавим, что украинцам, достигшим пенсионного возраста, стоит вовремя обратиться за назначением пенсии.