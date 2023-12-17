Лицам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, назначается дополнительная пенсия, — ПФУ

Гражданам Украины, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, к государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности назначается дополнительная пенсия. Размер выплат зависят от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших.

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Кроме пенсии по возрасту лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются дополнительные выплаты и уменьшается возраст выхода на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от продолжительности страхового стажа лица и величины его заработной платы.

"Лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсии по инвалидности назначаются в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (исчисленной по формуле)", — пояснили в ПФУ.

К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших.

Лицам, относящимся к категории 1 из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

лицам с инвалидностью I группы — 474,5 гривны;

лицам с инвалидностью II группы — 379,6 гривны;

лицам с инвалидностью III группы — 284,7 гривни.

Для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

лицам с инвалидностью I группы — 341,64 гривны;

лицам с инвалидностью II группы — 227,76 гривны;

лицам с инвалидностью III группы — 170,82 гривни.

Лицам, относящимся к категориям 2 — 4:

лицам, относящимся к категории 2 — 170,82 гривны;

лицам, относящимся к категории 3 — 113,88 гривны;

лицам, относящимся к категории 4 — 56,94 гривни.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что пенсионерам советуют снимать выплаты с карты. По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, остановка начислений не означает лишение пенсии. Пенсия просто аккумулируется на счетах ПФУ, ее выплату можно легко возобновить.