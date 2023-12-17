Особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, призначається додаткова пенсія, — ПФУ

Громадянам України, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, до державних пенсій за віком або по інвалідності призначається додаткова пенсія. Розмір виплат залежать від належності особи до відповідної категорії постраждалих.

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Окрім пенсії за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються додаткові виплати та зменшується вік виходу на пенсію. Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та залежить від тривалості страхового стажу особи та величини її заробітної плати.

"Особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсії по інвалідності призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою)", — пояснили у ПФУ.

До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих.

Особам, що належать до категорії 1 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи – 474,5 гривні;

особам з інвалідністю II групи – 379,6 гривні;

особам з інвалідністю III групи – 284,7 гривні.

Для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи – 341,64 гривні;

особам з інвалідністю II групи – 227,76 гривні;

особам з інвалідністю III групи – 170,82 гривні.

Особам, що належать до категорій 2 – 4:

особам, що належать до категорії 2 – 170,82 гривні;

особам, що належать до категорії 3 – 113,88 гривні;

особам, що належать до категорії 4 – 56,94 гривні.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що пенсіонерам радять знімати виплати з картки. За словами заступниці міністра соціальної політики Дар’ї Марчак, зупинка нарахувань не означає позбавлення пенсії. Пенсія просто акумулюється на рахунках ПФУ, її виплату можна легко відновити.