Хакеры взломали "Киевстар" при помощи учетной записи сотрудника, — гендиректор (видео)

По словам гендиректора компании Александра Комарова, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно приводящие российские ракеты".

Российские хакеры поразили киберзащиту крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников. Об этом в эфире телемарафона заявил гендиректор компании Александр Комаров.

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Об этом ведется следствие", — рассказал Комаров.

Он добавил, что выводы следствия ему пока не известны.

По его словам, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно приводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".

Комаров также заявил, что компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии и с начала полномасштабного вторжения отразила около 500 кибератак.

"Мне кажется, что пример "Киевстар" свидетельствует о том, что даже самая защищенная инфраструктура может быть поражена. Это реально. Мы используем самые современные технологии от глобальных поставщиков, чтобы держать периметр компании закрытым от киберугроз. Мы не первый год сталкиваемся с угрозой, с начала войны отразили примерно 500 более-менее серьезных атак", — резюмировал он.

Последствия кибератаки — что известно

Отмечается, что цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

Кроме того, СБУ сообщило, что ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Речь идет о группировке "Солнцепек".

"Оно является хакерским подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности. СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов", — отметила в своем сообщении СБУ.

При этом в компании "Киевстар" добавили, что слухи о якобы уничтожении компьютеров и серверов компании — это просто фейк. И заверили, что вся абонентская информация и персональные данные в безопасности.

"Системы, в которых эти данные хранятся — не пострадали от хакерской атаки", — заверили в "Киевстаре".

Ранее мы сообщали о том, что оператор связи "Киевстар" опровергает заявления российских хакеров "Солнцепек" о краже пользовательской информации. Компания утверждает, что киберпреступники не смогли получить доступ к системам хранения этих данных.

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