Требуют внимания: руководство метро Киева рассказало, могут ли возникнуть ЧП на других станциях

В коммунальном предприятии опровергли информацию соцсетей о подтоплении станции "Олимпийская" и отметили, что ремонтные работы на объектах метрополитена — "нормальная ситуация".

Некоторые станции столичного метро "требуют особого внимания". Об этом сообщил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью OBOZ.UA.

"Есть участки, которые требуют особого внимания. Есть отрезок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна". Это экспериментальный тоннель, который построен еще в 80-х годах. Он имеет определенные особенности", — сказал Виктор Брагинский.

Он отметил, что этот тоннель меняет габариты, в частности становится несколько эллипсоидной формы. Однако для пассажиров никакой опасности нет. По словам Брагинского, летом следующего года планировали наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ.

"Ремонты — нормальная ситуация, их проводят во всех странах, где есть метро", — подчеркнул он.

Кроме этого, участок метро от станции "Славутич" до "Красного Хутора" размещен в водонасыщенных грунтах. Периодически там проводятся гидроизоляционные работы и ликвидируются течения. Директор "Киевского метрополитена" добавил, что там нет таких тяжелых гидрогеологических условий, которые есть на перегоне между станциями "Демиевская" и "Теремки".

Напомним, 8 декабря в Киеве остановили движение поездов между станциями "Теремки" и "Демиевская". Между станциями метро произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего вода пошла на пути.

9 декабря первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что в киевском метро временно изменится организация дорожного движения на Лыбедской площади.

11 декабря директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Руслан Кандибор заявил, что в Киеве внедрят челночное движение по "синей" линии метро. В частности, это произойдет в тестовом режиме на участке, где проводятся ремонтные работы.