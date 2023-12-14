Закрытие станций метро в Киеве: в КГГА ответили, какую сделают оплату за проезд (видео)

За пересадку с метро на наземный транспорт и наоборот придется платить. Однако, как объяснили в городской администрации, деньги со второй оплаты будут возвращаться в течение дня.

В Киеве решают вопрос одноразовой оплаты за проезд для пассажиров, которые вынуждены делать пересадки из-за закрытия части станций метро. Деталями в эфире телемарафона 14 декабря поделился директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По его словам, запуск "челночного" движения между "Демеевской" и "Теремками" заметно облегчил перемещение людей. Сейчас между "Теремками" и "Лыбедской" нет движения метро, а шесть станций работают только как укрытие из-за подтопленного тоннеля.

"За вчерашний день уже было перемещено более 4 тысяч человек, которые воспользовались этим "челночным" движением", — рассказал Кандибор.

Он подтвердил, что сейчас украинцы, которые добираются из "Теремков" в центр столицы, вынуждены платить за проезд несколько раз. Однако власть уже имеет проект решения по одноразовой оплате на этом маршруте.

"То есть производится оплата с помощью транспортной карты киевлянина и снимается плата только за первую поездку", — объяснил чиновник.

Если пассажир воспользуется метро и на "Лыбедской" пересядет на наземный транспорт — до ВДНХ или "Теремков", проезд нужно будет все равно оплачивать даже после изменений. Однако в конце дня деньги будут возвращаться. Это будет работать и в обратном направлении.

"То есть человек не должен платить ни дважды, ни трижды, а только один раз на маршруте этой ветки метрополитена", — подчеркнул Кандибор.

Когда станции заработают?

Директор транспорта КГГА ответил, что срок восстановления полноценной работы метро на синей ветке остался без изменений. Движение обещают возобновить через полгода.

"Со вчерашнего дня снаружи тоннеля работают буровые машины — они делают геологию. И только когда будем иметь выводы специалистов, будем понимать, можем ли сократить сроки или нет. Предварительно это полгода, мы от них не отходим и не собираемся их увеличивать", — отметил Кандибор.

Запись телемарафона (комментарий Руслана Кандибора — с 1:28:39)

Напомним, в КГГА рассказали, что о проблемах на затопленном участке метрополитена было известно еще с 2011 года.

Директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что еще некоторые станции столичного метро "требуют особого внимания".