Не чрезвычайная ситуация: первые трещины на станциях метро Киева заметили 12 лет назад, — КГГА

По словам директора департамента КГГА Руслана Кандибора, с ситуацией, возникшей на участке "Демеевская" — "Теремки", можно будет справиться за полгода.

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Директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Руслан Кандибор отметил, что ситуацию с киевским метро нельзя считать чрезвычайной. Об этом он заявил в интервью изданию NV.

Однако чиновник признал, что и на других станциях есть проблемы, которые нужно прорабатывать. При этом Кандибор ничего больше не уточнил, но сказал, что о проблемах на этом участке метро было известно еще с 2011 года, то есть практически с момента сдачи станции в эксплуатацию.

По словам директора департамента КГГА, метро в Киеве работает в штатном режиме, а с ситуацией, возникшей на участке "Демеевская" — "Теремки", можно будет справиться за полгода.

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Кандибор подчеркнул, что предварительные выводы относительно креплений тоннеля изнутри от специалистов Научно-исследовательского института строительных конструкций они уже получили.

"Мы сейчас проводим определенные консультации со многими другими лицензированными структурами, которые могут нам дать объективный проект, объективное инженерное заключение, что делать извне", — констатировал директор департамента.

Действия правоохранителей и прокуратуры

В то же время Нацполиция 13 декабря пришла с обысками в структурные подразделения КГГА, КП "Киевский метрополитен", "Метрострой". По информации МВД Украины, правоохранители ищут виновных в произошедшем транспортном коллапсе. Следственные действия проводят в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки. А также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена", — сообщили в МВД Украины.

Накануне Киевская прокуратура уже побывала в тоннелях метро. По ее сообщению, вместе с соответствующими специалистами там осмотрели и замерили трещины. Работают и геодезисты — они должны тщательно исследовать причины подтопления киевской подземки на синей ветке, которая пересекает пойму реки Лыбидь, поэтому строить метро там должны были с учетом всех угроз.

"По результатам осмотра экспертами осуществлены соответствующие обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводов и т. п. Также экспертами констатирована необходимость детального анализа проектной, строительной, исполнительной и другой документации и геодезии с лабораторными исследованиями воды и почвы", — подчеркивается в сообщении.

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Напомним, с 8 декабря в столице Украины прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбедской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель.

Кроме того, в киевской мэрии заявили, что виновными в подтоплении метро являются экс-президент Виктор Янукович и бывший премьер-министр Николай Азаров. В частности, именно они открывали станции 10 лет назад.