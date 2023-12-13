Затопление киевского метро: полиция пришла с обысками (фото)

Следствие проверит наличие ошибок при проектировании, строительстве и эксплуатации подтопленного отрезка метрополитена.

Related video

В Киеве правоохранители проводят обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и подразделениях Киевской городской военной администрации. Об этом сообщают в полиции Киева.

Отмечается, что обыски проводят в рамках открытого производства по статье "Служебная халатность".

Фото: Нацполиция

Правоохранители проверят возможные недостатки и ошибки, которые возникли на этапах разработки, строительства и эксплуатации этого отрезка метрополитена. Также полицейские установят лиц, по вине которых произошло затопление тоннеля киевского метро.

Важно

Киношные звезды и мэр Кличко: пользователи наводнили сеть мемами о киевском метро (фото)

Именно на станции метро жители и гости Киева прятались во время воздушных тревог. Также в результате подтопления люди должны искать альтернативные средства для передвижения.

В полиции говорят, что делают все возможное для оптимизации распределения наземных транспортных маршрутов, разгрузки проезда и облегчения мобильности жителей Киева.

Подтопление киевского метрополитена

8 декабря в Киеве было остановлено движение на нескольких станциях синей ветки из-за разгерметизации и подтопления тоннеля.

По словам руководителя КП "Киевский метрополитен" причиной такого инцидента вероятно стали некачественно выполненные строительные работы. В частности, могли возникнуть ошибки во время проектирования гидроизоляции. Кроме того, подтопление могло произойти из-за притока воды в реке Лыбедь.

Вскоре правоохранители сообщили об открытии уголовного производства по факту служебной халатности.

Напомним, в киевской мэрии заявили, что виновными в подтоплении метро являются экс-президент Виктор Янукович и бывший премьер-министра Николай Азаров. В частности, именно они открывали станции 10 лет назад.