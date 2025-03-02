Зарабатывает $40 за два часа: визажист в метро наносит макияж девушкам, спешащим на свидания (фото)

Визажистка работает в метро по вечерам, по полтора-два часа. Она помогает поддерживать в порядке внешний вид девушкам и женщинам, у которых впереди важная встреча.

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Женщина из Китая по имени Дэн Цици открыла свой бизнес на оживленной станции метро Шапинба в Чунцине на юго-западе Китая 14 февраля. Она предлагает услуги быстрого макияжа клиенткам, направляющимся на свидания, пишет South China Morning Post.

Обычно ее киоск открывается около 5 вечера и закрывается уже в 7:30. 28-летняя визажист, которая владеет большим салоном красоты, работает в метро только по будням, чтобы избежать загруженного трафика пассажиров в выходные.

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За полтора-два часа она зарабатывает 300 юаней, то есть около 40 долларов США. При этом плата за торговлю в ларьках на территории метрополитена составляет 30 юаней (4 доллара США) за утренние или дневные часы пик или же 80 юаней (11 долларов США) за целый день.

Она наводит красоту трем-четырем женщинам, которые идут на вечеринки или на свидание после работы.

"Некоторые женщины пользуются косметикой на работе, но в течение дня она тускнеет, поэтому им приходится ее обновлять", — говорит Дэн.

Предварительной записи у нее нет.

Визажист, имеющая 10-летний опыт работы в этой отрасли, рассказала, что она наносит клиенткам в метро лишь простой макияж для повседневных нужд, а люди, имеющие более высокие требования, могут посетить ее салон.

Напомним, выпускница Кембриджского университета, 25-летняя Ма Я из провинции Цзянсу на востоке Китая приняла решение отказаться от высокооплачиваемой работы в биофармацевтической компании и теперь работает смотрителем в Шанхайском зоопарке.

Также Фокус писал, что полицейская академия, расположенная в префектуре Фукусима, Япония, решила научить курсантов создавать в обществе положительное впечатление своим внешним видом. Для этого было решено привлеч профессиональных консультантов по красоте.