Заробляє $40 за дві години: візажист у метро наносить макіяж дівчатам, які поспішають на побачення (фото)

Візажистка працює в метро вечорами, по півтори-дві години. Вона допомагає підтримувати в порядку зовнішній вигляд дівчатам і жінкам, у яких попереду важлива зустріч.

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Жінка з Китаю на ім'я Ден Ціці відкрила свій бізнес на жвавій станції метро Шапінба в Чунціні на південному заході Китаю 14 лютого. Вона пропонує послуги швидкого макіяжу клієнткам, які прямують на побачення, пише South China Morning Post.

Зазвичай її кіоск відкривається близько 5 вечора і закривається вже о 7:30. 28-річна візажистка, яка володіє великим салоном краси, працює в метро тільки по буднях, щоб уникнути завантаженого трафіку пасажирів у вихідні.

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За півтори-дві години вона заробляє 300 юанів, тобто близько 40 доларів США. При цьому плата за торгівлю в кіосках на території метрополітену становить 30 юанів (4 долари США) за ранкові або денні години пік або ж 80 юанів (11 доларів США) за цілий день.

Вона наводить красу трьом-чотирьом жінкам, які йдуть на вечірки або на побачення після роботи.

"Деякі жінки користуються косметикою на роботі, але протягом дня вона тьмяніє, тож їм доводиться її оновлювати", — каже Ден.

Попереднього запису в неї немає.

Візажистка, яка має 10-річний досвід роботи в цій галузі, розповіла, що вона наносить клієнткам у метро лише простий макіяж для повсякденних потреб, а люди, які мають вищі вимоги, можуть відвідати її салон.

Нагадаємо, випускниця Кембриджського університету, 25-річна Ма Я з провінції Цзянсу на сході Китаю ухвалила рішення відмовитися від високооплачуваної роботи в біофармацевтичній компанії і тепер працює доглядачем у Шанхайському зоопарку.

Також Фокус писав, що поліцейська академія, яка розташована в префектурі Фукусіма, Японія, вирішила навчити курсантів створювати в суспільстві позитивне враження своїм зовнішнім виглядом. Для цього було вирішено залучити професійних консультантів з краси.