Поліцейська академія навчає курсантів-чоловіків мистецтву макіяжу: навіщо їм такі навички

Поліцейські академії в Японії, як правило, концентрують свою увагу на юридичній освіті та фізичній підготовці. Однак навчальний заклад на Фукусімі вирішив навчити курсантів створювати в суспільстві позитивне враження своїм зовнішнім виглядом, для чого залучив професійних консультантів з краси.

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Поліцейська академія "Фукусімакен Кейсацугакко", розташована в префектурі Фукусіма, Японія, запропонувала курс підвищення кваліфікації для 60 курсантів. Про це повідомляє South China Morning Post.

З огляду на те, що співробітники правоохоронних органів взаємодіють з різними членами суспільства, академія поставила перед собою мету навчити майбутніх поліцейських створювати позитивне враження та зміцнювати довіру. І одним із таких критеріїв є охайний та професійний зовнішній вигляд.

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Щоб забезпечити високий рівень професіоналізму, академія розпочала співпрацю з консультантами японського косметичного бренду Shiseido. Експерти не лише давали загальні рекомендації з макіяжу, а й пропонували індивідуальні поради, розроблені спеціально для курсантів.

Під час курсу викладач провела студентів через основні техніки макіяжу, включно зі зволоженням шкіри, нанесенням праймерів і використанням олівців для брів. Крім того, вона навчила їх основних навичок догляду, таких як підстригання брів і укладання волосся.

Зазначається, що багато кадетів, незвичних до нанесення макіяжу, зіткнулися з проблемою великої кількості косметики. Деякі з них наносили основу під макіяж на обличчя в дещо хаотичному порядку, тоді як інші безпорадно озиралися на всі боки, мабуть, шукаючи допомоги у своїх товаришів.

"Бути офіцером поліції означає перебувати на очах у публіки, тому я хочу бути впевненим, що маю гарний вигляд, перш ніж стати до роботи", — зазначив після проходження курсу один із кадетів-чоловіків, який раніше ніколи не користувався косметикою.

Японські поліцейські академії концентрували своє навчання насамперед на юридичній освіті та фізичній підготовці. І впровадження таких ініціатив являє собою вдосконалення системи навчання, яка пропонує майбутнім поліцейським необхідні навички для взаємодії з суспільством.

Після цього ще одна поліцейська академія в Ямагуті також впровадила схожу програму, почавши з основ навчання курсантів-чоловіків того, як правильно очищати обличчя.

У коментарях у соцмережах більшість користувачів із гумором поставилися до нововведення, проте дехто висловив занепокоєння, що вміння користуватися тоніком і масками для обличчя згодом може стати жорстким критерієм оцінки ефективності поліцейського.

Нагадаємо, перед своїм весіллям 32-річна Ханна з Великої Британії вирішила сама зробити собі святковий макіяж, але не знала, з чого почати. Щоб розібратися в ситуації, дівчина звернулася по допомогу до користувачів соцмереж.

Також Фокус писав, як дехто Мелісса Вівер, яка відповідала всім вимогам компанії і дала приголомшливе інтерв'ю, все-таки не отримала бажану роботу. У HR-відділі їй сказали, що вона не докладає достатньо "зусиль" для своєї зовнішності, з'явившись на співбесіду "не нафарбованою".