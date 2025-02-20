Полицейская академия обучает курсантов-мужчин искусству макияжа: зачем им такие навыки

Полицейские академии в Японии, как правило, концентрируют свое внимание на юридическом образовании и физической подготовке. Однако учебное заведение на Фукусиме решило научить курсантов создавать в обществе положительное впечатление своим внешним видом, для чего привлекло профессиональных консультантов по красоте.

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Полицейская академия "Фукусимакен Кейсацугакко", расположенная в префектуре Фукусима, Япония, предложила курс повышения квалификации для 60 курсантов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Учитывая, что сотрудники правоохранительных органов взаимодействуют с различными членами общества, академия поставила перед собой научить будущих полицейских создавать положительное впечатление и укреплять доверие. И одним из таких критериев является опрятный и профессиональный внешний вид.

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Чтобы обеспечить высокий уровень профессионализма, академия начала сотрудничество с консультантами японского косметического бренда Shiseido. Эксперты не только давали общие рекомендации по макияжу, но и предлагали индивидуальные советы, разработанные специально для курсантов.

В ходе курса преподаватель провела студентов через основные техники макияжа, включая увлажнение кожи, нанесение праймеров и использование карандашей для бровей. Кроме того, она научила их основным навыкам ухода, таким как подстригание бровей и укладка волос.

Отмечается, что многие кадеты, непривычные к нанесению макияжа, столкнулись с проблемой обилия косметики. Некоторые из них наносили основу под макияж на лицо в несколько хаотичном порядке, в то время как другие беспомощно оглядывались по сторонам, по-видимому, ища помощи у своих товарищей.

"Быть офицером полиции означает находиться на виду у публики, поэтому я хочу быть уверен, что хорошо выгляжу, прежде чем приступить к работе", — отметил после прохождения курса один из кадетов-мужчин, ранее никогда не пользовавшийся косметикой.

Японские полицейские академии концентрировали свое обучение в первую очередь на юридическом образовании и физической подготовке. И внедрение таких инициатив представляет собой усовершенствование системы обучения, которая предлагает будущим полицейским необходимые навыки для взаимодействия с обществом.

После этого еще одна полицейская академия в Ямагути также внедрила похожую программу, начав с основ обучения курсантов-мужчин тому, как правильно очищать лицо.

В комментариях в соцсетях большинство пользователей с юмором отнеслись к нововведению, однако некоторые выразили обеспокоенность, что умение пользоваться тоником и масками для лица впоследствии может стать жестким критерием оценки эффективности полицейского.

Напомним, перед своей свадьбой 32-летняя Ханна из Великобритании решила сама сделать себе праздничный макияж, но не знала, с чего начать. Чтобы разобраться в ситуации, девушка обратилась за помощью к пользователям соцсетей.

Также Фокус писал, как некая Мелисса Уивер, которая соответствовала всем требованиям компании и дала потрясающее интервью, все таки не получила желаемую работу. В HR-отделе ей сказали, что она не прилагает достаточно "усилий" для своей внешности, явившись на собеседование "не накрашенной".