"Активист": что говорят на Закарпатье о депутате, который подорвал гранаты (видео)

По словам бывшего главы сельского совета Петра Матики история похожа на детективный фильм и все давно шло к подобному исходу. Полиция продолжает следственные действия.

В Закарпатской области депутат Керецковского сельского совета Сергей Батрин подорвал гранаты во время заседания сессии. Журналисты "Радио Свобода" пообщались с полицией и жителями населенного пункта.

По словам начальницы отделения по вопросам социальной защиты населения Анны Лапко, прозвучало 3 взрыва, после чего из помещения начали доноситься крики. Когда сотрудники сельского совета увидели количество крови, они сразу же вызвали скорую помощь.

"Более 20 человек пострадало. Все, кто был на сессии. Мы не знаем информации, кто был на сессии. Было 23 депутата, трое приглашенных и глава сельского совета", — рассказывает Анна Лапко.

Какие вопросы рассматривались на заседании — она не знает.

Глава сельского совета в 1988-1994 годах Петр Матико поделился, что ранее у них в селе такого еще не происходило и это похоже на "детективный фильм". Между мужчиной, который бросил гранату и главой сельского совета неоднократно фиксировались конфликты. По словам бывшего главы сельского совета, была группа по типу оппозиции и все шло к подобному исходу.

Депутат, подорвавший гранату, в своих социальных сетях также неоднократно публиковал различные материалы. Там шла речь о работе сельского совета, продолжает мужчина.

"Всегда с претензиями. Особенно финансовые вопросы его волновали, что неправильно средства распределяются. Не туда направляются, куда надо. Ну вообще, активист, но мне и в сне не приснилось бы, что он решится на такое", — говорит бывший глава сельского совета.

Также свой комментарий журналистам предоставили и сотрудники правоохранительных органов. На месте события продолжаются следственные действия и проводится его осмотр. Все ведомости станут известны после проведения экспертиз.

"Все пострадавшие сразу были госпитализированы. Информация устанавливается, все детальные события. Сейчас нам необходимо дождаться первоочередных следственных действий и тогда мы сможем предоставить больше информации", — подытожила сотрудница правоохранительных органов.

Напомним, 15 декабря в Керецкивской общине Закарпатской области депутат взорвал гранаты, в результате чего пострадали 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии. В полиции сообщили, что медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что депутат заранее готовился к подрыву гранат в сельсовете. По словам главы ведомства, в его доме была найдена записка, однако ее содержимое пока не раскрывается.