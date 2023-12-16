Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: один из пострадавших умер, — УП

По данным журналистов, умер 55-летний депутат Виктор Прядил, который получил тяжелые ранения. В больнице ему ампутировали ногу.

15 декабря депутат Сергей Батрин взорвал гранаты во время заседания сельсовета. В результате пострадали более 20 депутатов. Один из пострадавших погиб. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания в правоохранительных органах, пострадавшему, который умер, ампутировали ногу. Также у него были другие тяжелые повреждения органов. Журналист Виталий Глагола сообщает, что умер депутат Виктор Прядил из села Березники. Ему было 55 лет и умер он в больнице Свалявы.

Виктор Прядил умер в больнице

В СБУ сообщили, что депутат, который взорвал три гранаты во время заседания Керецковского сельсовета на Закарпатье получил подозрение по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт. В результате подрыва гранат пострадало 23 человека и сам подозреваемый: 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отмечается, что уже проведены обыски по месту жительства депутата, где обнаружили предсмертную записку. Ее содержание изучается и досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская облпрокуратура.

Напомним, депутат, который взорвал гранаты в сельсовете на Закарпатье, пришел в себя. Его допрашивают правоохранители, также его палату взяли под охрану, чтобы не было совершено самосуда.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что депутат заранее готовился к подрыву гранат в сельсовете.