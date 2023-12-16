Было 38 лет: на польско-украинской границе скончался еще один водитель из Украины (видео)

Трагедия произошла на КПП "Краковец-Корчова" 16 декабря. Украинский водитель скончался по дороге в больницу.

На польско-украинской границе, у КПП "Краковец-Корчова" скончался 38-летний водитель. Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокировки украино-польских пунктов пропуска. Эту информацию подтвердил "Суспільному" вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

"Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он скончался. Пока мне неизвестно, из какой он компании, — отметил Балин.

На украино-польской границе умер третий украинский водитель

23 ноября в Польше на стоянке неподалеку от этого же пункта пропуска умер еще один украинский водитель. Известно, что его автомобиль был на харьковской регистрации.

11 ноября стало известно, что в Польше на парковке недалеко от пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин", ожидая пересечения границы умер 54-летний водитель грузовика из Украины.

Что известно о забастовке польских перевозчиков

6 ноября, около 14:00 по украинскому времени, польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчова", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Руська-Хребене".

Участник стачки Томаш Борковский рассказал, что к блокаде присоединились представители транспортных компаний. Они требуют вернуть разрешения на коммерческие перевозки для Украины.

Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины указала, что причина стачек — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

11 декабря польские перевозчики прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Таможня заработала в обычном режиме, пропуск грузовиков был возобновлен. Однако в этот же день польский грузовик снова заблокировал движение. После предупреждения от польских правоохранителей фуру убрали.

В начале декабря сообщалось, что Украина готовится к эвакуации водителей из-за "катастрофической" ситуации.

А в Польше пытаются разобраться с протестами своих перевозчиков. 12 декабря польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что правительство нашло способ, как разблокировать границу, впрочем деталей не сообщалось.