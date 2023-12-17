Подрыв гранаты на Закарпатье: подозреваемому депутату избрана мера пресечения

По информации Офиса генпрокурора, в связи со смертью одного из потерпевших решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на совершение террористического акта, который повлек гибель человека.

Депутату Керецковского сельского совета на Закарпатье Сергею Батрину, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 17 декабря сообщил Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

В суде подчеркнули, что Батрина отправили на два месяца под арест без возможности внесения залога.

При этом со ссылкой на материалы расследования суд отметил в своем сообщении, что депутат решил взорвать гранаты "с целью влияния на принятие решений, совершение или несовершение действий руководством Керецковской ОТГ Хустского района".

"Сегодня 17 декабря, в соответствии с постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области VIII созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт)".

По этой квалификации Батрину грозит от 7 до 12 лет заключения.

При этом, как заявил Офис генпрокурора, в связи со смертью одного из потерпевших решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на совершение террористического акта, который повлек гибель человека.

Что произошло

При неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах Сергей Батрин "приобрел три взрывных устройства, похожие на гранаты".

По словам очевидцев, подозреваемый вместе с другими депутатами прибыл на заседание 24-й сессии Керецковского сельского совета VIII созыва. Пытаясь повлиять на принятие решения, Батрин вышел из сессионного зала, а затем вернулся, достал из карманов куртки взрывные устройства и бросил их на пол.

Ранения различной тяжести получили 23 человека, в том числе сам подозреваемый. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Один из пострадавших впоследствии скончался от полученных ран. Сам депутат находился в реанимации.

Кто такой Сергей Батрин

Депутат сельсовета Сергей Батрин входил в состав комиссии по законности, правопорядку и депутатской этике в Керецковском сельсовете.

Кроме того, по данным YouControl, на человека с такими данными — Батрина Сергея Михайловича — ранее было зарегистрировано ФЛП, занимавшееся городскими и пригородными пассажирскими перевозками. На сегодняшний день деятельность этого ФЛП прекращена.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что депутат заранее готовился к подрыву гранат в сельсовете. По словам главы ведомства, в его доме была найдена записка, однако ее содержание пока не раскрывается.