Критика власти растет: в КМИС показали уровень доверия к президенту, Раде и правительству

Социологи отмечают, что большинство граждан по прежнему доверяют президенту, армии и СБУ. При этом растет недоверие к различным органам власти.

Социологи отмечают увеличение критического отношения к украинским властям. Доверие к президенту немного снизилось, но остается на позитивном уровне. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Доверие к Верховной Раде, правительству и президенту

По результатам опроса, за последний год доля доверия к Верховной Раде сократилась с 35% до 15%, а недоверия возросла с 34% до 61%. Доверие к правительству снизилось с 52% до 26%, а недоверие увеличилось с 19% до 44%.

Доверие к президенту также уменьшилось. На данный момент 62% доверяют президенту, а 18% не доверяют. В декабре 2022 года 84% доверяли президенту, а 5% — нет. Таким образом, если ранее баланс доверия-недоверия президенту составлял +80%, то сейчас он составляет +42%.

"То есть, с одной стороны, видим существенное снижение, но, с другой стороны, он остается однозначно положительным со значительным преобладанием доверяющих президенту по сравнению с теми, кто ему не доверяет", — говорится в материале социологов.

Доверие к военным и главнокомандующему ВСУ Залужному

Вооруженные силы Украины остаются институтом, которому в обществе доверяют больше всего — 96% украинцев. Кроме того, 88% опрошенных граждан выразили доверие к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному (4% не доверяют).

Социологи обратили внимание на взаимосвязь доверия к президенту и главнокомандующему ВСУ. Большинство украинцев (59%) одновременно доверяют и президенту, и Залужному. Только 14% доверяют Залужному, но не президенту, и 1% — президенту, но не Залужному.

Доверие к другим органам

Доверие к Службе безопасности Украины немного снизилось, однако большинство граждан (58%) по-прежнему доверяют ей, а 16% — нет (в декабре 2022 года доверие составляло 63%, а недоверие — 9%). Однако доверие к полиции упало более существенно: с 58% до 41%, недоверие выросло с 14% до 29%.

Доверие к судам и прокурорам остается критически низким и значительно ухудшилось за последний год: только 12% граждан доверяют судам, 9% — прокурорам. Недоверие к ним составляет 61% и 64% соответственно.

В Украине сохраняется высокий уровень доверия к волонтерам: 84% им доверяют, и только 3% не доверяют (данные почти идентичны декабрю 2022 года).

Следует отметить значительное снижение доверия к украинским СМИ: с 57% до 29% граждан доверяют им (недоверие выросло с 14% до 40%). Также доверие к Церкви продолжает падать: с 51% до 38% (с декабря 2022 года).

Заместитель директора КМИС, Антон Грушецкий, считает, что увеличение критики и падение доверия к власти являются следствием не выполненных ожиданий граждан и претензий к эффективности и прозрачности деятельности. По его мнению, сейчас критика власти не переходит в требование проведения выборов (сейчас большинство против выборов), а также большинство украинцев доверяют президенту. Это важно для поддержания стабильности государственных институтов и сложных переговоров с западными партнерами.

По словам Грушецкого, важно, что 59% граждан доверяют как президенту, так и главнокомандующему ВСУ Залужному.

"Украинцы требуют единства и поэтому действия отдельных представителей власти по попыткам дискредитации Главнокомандующего вызывают резкое неприятие в обществе. Украинцы не верят в обвинения, которые могут звучать в адрес В. Залужного (более того, можно предполагать, что такие обвинения бумерангом негативно сказываются на самой власти)", — отметил Грушевский.

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря 2023 года среди 1031 респондента во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Напомним, по данным КМИС, увеличивается число украинцев, готовых на территориальные уступки для достижения мира. За последние полгода эта цифра выросла на 9 процентных пунктов.