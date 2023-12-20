"Справил нужду": в Киеве задержали мужчину, который осквернил ханукию на Майдане (видео)

Задержанный накануне возмущался тем, что на Майдане Независимости установили символ "чужого праздника". Мужчина на камеру решил "справить нужду".

Полиция разыскала мужчину, который публично осквернил ханукию на Майдане в Киеве. В Facebook полицейские сообщили подробности.

Правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Независимости осквернил монумент. Символ празднования иудейского праздника Ханука установили временно.

Следователи по данному факту начали уголовное производство. Нарушителя впоследствии нашли и задержали. Им оказался житель Киевской области, 1988 года рождения.

Ханукия на Майдане и возмущение мужчины

Днем ранее в Telegram общественная организация Объединенная еврейская община Украины опубликовала видео инцидента. Мужчина рассказывал, что украинскую землю не должны заселять евреи. Он возмутился, что на главной площади государства установили символ чужого праздника.

"Наши ребята за что гибнут? За то, чтобы нашу землю заселяли евреи?" — заявлял он на видео.

Впоследствии он подошел к забору и осквернил монумент.

Что такое Ханука

Ханука — это иудейский восьмидневный зимний праздник. Событие отмечают евреи из разных стран мира. Главным символом праздника является светильник — ханукия или ханукальная менора. Праздник символизирует победу добра над злом.

В 2023 году Хануку отмечали с вечера 7 декабря до вечера 15 декабря. В столице Украины ханукальную менору по традиции устанавливают на Майдане Независимости. Монумент считается самым большим в Европе.

Напомним, в 2021 году в Ужгороде вандалы сбросили в реку 8-метровую менору. Ранее нарушители повредили праздничные светильники в Киеве, Днепре, Николаеве и Ровно, установленные к празднику Ханука.