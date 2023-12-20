Ремонт с убытками в 700 тысяч: чиновникам Ужгородского горсовета вручили подозрения (фото)

В среду, 20 декабря, полицейские провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по местам проживания подозреваемых и других причастных лиц.

Должностных лиц Ужгородского городского совета и местного предпринимателя уличили в хищении бюджетных средств. их подозревают в убытках на 700 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, чиновники наладили схему хищения денег во время проведения капитального ремонта зданий коммунального предприятия. Для этого они вносили в акты выполненных работ ложные сведения относительно объемов и стоимости работ. Сумма убытков, как уточнили в полиции, составляет почти 700 тысяч гривен.

В среду, 20 декабря, полицейские провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по местам проживания подозреваемых и других причастных лиц.

На основании собранных доказательств начальнику отдела одного из департаментов Ужгородского городского совета и директору коммунального предприятия, а также подрядчику сообщили подозрение. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 ноября в НАБУ сообщили, что бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в дополнение к хищению 500 миллионов гривен средств госпредприятий теперь вменяют и отмывание 10 миллиардов.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что нардепу, которого подозревают в завладении газом на сумму более 2 млрд гривен, заочно избрали меру пресечения в виде ареста.