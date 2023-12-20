Прокуратура начала расследование из-за демонстрации нацистской символики в Киеве (фото)

По данным провоохранительных органов, сейчас предпринимаются все меры, чтобы установить причастных к инциденту лиц.

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследования инцидента, который связан с распространением нацистской символики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 20 декабря.

В ходе мониторинга медиапространства сотрудники прокуратуры обнаружили видеоролик, на котором группа людей в одном из спальных районов столицы демонстрировали флаг с нацистской символикой.

Эти действия снимались на камеру и в результате были распространены по сети.

"Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту распространения нацистской символики (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины). Сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц", — говорится в сообщении.

Нацистский флаг в Киеве: детали

20 декабря столичные Telegram-каналы начали распространять кадры, на которых группа молодых людей стоит вместе с красным флагом, на котором присутствует нацистская символика. Рядом с ними стоит ростовая фигура пса Патрона, который после начала вторжения получил свою популярность благодаря помощи саперам в разминировании территорий.

Прокуратура начала досудебное расследование из-за демонстрации нацистской символики в Киеве Фото: Скриншот Прокуратура начала досудебное расследование из-за демонстрации нацистской символики в Киеве Фото: Скриншот

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале предположил, что это могли спровоцировать россияне, но также надеется, что сотрудники полиции проведут серьезный разговор с причастными лицами и их родителями.

"Руснявые пропагандисты в экстазе показывают это по всем каналам, вероятно, они это шоу и оплатили", — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который осквернил ханукию на Майдане. Задержанный накануне возмущался тем, что на Майдане Независимости установили символ "чужого праздника". В результате он на камеру решил "справить нужду".