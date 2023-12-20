"Одни из самых ужасных преступлений": ООН приняла резолюцию о нарушении РФ прав человека

Медийная инициатива проанализировала, что главным отличием новой резолюции от предыдущих является то, что в документе впервые заявили о произвольных задержаниях и удержании Россией гражданских заложников, что строго запрещено международным правом.

Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, которая осуждает серьезные нарушения Российской Федерацией прав человека на временно оккупированных украинских территориях Украины. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

"Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, которая осуждает серьезные нарушения Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины", — отметили в МИД.

Как добавил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, обновленная резолюция Генассамблеи ООН в частности требует от России прекратить принудительную депортацию и обеспечить возвращение всех украинских детей и гражданских заложников.

"Это одни из самых ужасных преступлений, и их необходимо прекратить", — заявляет Кулеба.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар на своей странице в X (бывший Twitter) поблагодарила за поддержку резолюции о правах человека государствам-членам ООН.

"Мы ценим международную поддержку в защите территориальной целостности и общих ценностей", — написала она.

За резолюцию проголосовали 78 государств-членов ООН, высказались "против" — 15, воздержались — 79.

Кто поддержал резолюцию:

Албания;

Андора;

Аргентина;

Австралия;

Австрия;

Багамские острова;

Барбадос;

Бельгия;

Белиз;

Бутан;

Босния и Герцеговина;

Болгария;

Кабо-Верде;

Канада;

Чили;

Коста-Рика;

Хорватия;

Кипр;

Чехия;

Дания;

Доминиканская Республика;

Эквадор;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Грузия;

Германия;

Греция;

Гватемала;

Гайана;

Венгрия;

Исландия;

Ирландия;

Израиль;

Италия;

Ямайка;

Япония;

Кирибати;

Латвия;

Лихтенштейн;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Маршалловы острова;

Федеративные Штаты Микронезии;

Монако;

Монтенегро;

Мьянма;

Нидерланды;

Новая Зеландия;

Северная Македония;

Норвегия;

Палау;

Панама;

Папуа-Новая Гвинея;

Польша;

Португалия;

Южная Корея;

Молдова;

Румыния;

Самоа;

Сан-Томе и Принсипи;

Сан-Марино;

Сейшельские Острова;

Сьерра-Леоне;

Словакия;

Словения;

Испания;

Суринам;

Швеция;

Швейцария;

Восточный Тимор;

Тувалу;

Турция;

Украина;

Великобритания;

Соединенные Штаты Америки;

Уругвай;

Вануату.

Государства, которые воздержались от голосования:

Алжир;

Ангола;

Антигуа и Барбуда;

Армения;

Бахрейн;

Бангладеш;

Бенин;

Боливия;

Ботсвана;

Бразилия;

Бруней Даруссалам;

Камбоджа;

Камерун;

Центральноафриканская Республика;

Колумбия;

Конго;

Кот-д'Ивуар;

Джибути;

Египет;

Сальвадор;

Эфиопия;

Фиджи;

Габон;

Гана;

Гренада;

Гвинея;

Гвинея-Бисау;

Индия;

Индонезия;

Ирак;

Иордан;

Кения;

Кувейт;

Кыргызстан;

Лаос;

Лиссабон;

Лесото;

Ливия;

Мадагаскар;

Малави;

Малайзия;

Мальдивы;

Мавритания;

Маврикий;

Мексика;

Монголия;

Мозамбик;

Намибия;

Науру;

Непал;

Нигерия;

Оман;

Пакистан;

Португалия;

Перу;

Филиппины;

Катар;

Руанда;

Сент-Китс и Невис;

Сент-Люсия;

Сент-Винсент и Гренадины;

Саудовская Аравия;

Сенегал;

Сербия;

Сингапур;

Соломоновы острова;

Южная Африка;

Южный Судан;

Шри-Ланка;

Таджикистан;

Таиланд;

Того;

Тонга;

Тринидад и Тобаго;

Тунис;

Уганда;

Объединенные Арабские Эмираты;

Танзания;

Вьетнам;

Йемен;

Замбия.

Государства-члены ООН, которые высказались "против" резолюции:

Беларусь;

Бурунди;

Китай;

Куба;

Северная Корея;

Эритрея;

Гондурас;

Иран;

Мали;

Никарагуа;

Нигер;

Россия;

Судан;

Сирия;

Зимбабве.

Что означает принятие обновленной резолюции ООН

Медийная инициатива проанализировала, что главным отличием новой резолюции ООН от предыдущих является то, что в документе впервые заявили о произвольных задержаниях и удержании Россией гражданских заложников, что строго запрещено международным правом.

До этого ООН не упоминала о гражданских заложниках в контексте вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме того, в сообщении отмечается, что резолюция расширяет возможности для адвокации вопроса освобождения гражданских заложников и привлечения третьих государств к переговорам на уровне ООН.

Напомним, Украинский Хельсинский союз по правам человека 6 декабря сообщил, что с 2014 года, когда Крым захватили российские оккупанты, на территорию полуострова прибыли по меньшей мере 800 тысяч граждан России. За последние 10 лет Российская Федерация создала колоссальное количество преступлений против человечества, тем самым нарушая права человека. Кроме того, многие действия противника имеют уже системный характер.

24 октября в Центре национального сопротивления сообщали, что население Луганской области сократилось на 40% за годы оккупации. Это на 40% меньше, чем было до 2014 года. По информации подполья, тенденция на уменьшение количества мирных жителей продолжается и россияне продолжают способствовать этому.