Законопроект о медицинском каннабисе в Украине могут принять до Нового года, — подробности

По словам депутата Марии Мезенцевой из 800 поправок к документу учтено 200. А 21 декабря состоится голосование. Если проект примут, то медпрепараты с содержанием каннабиса в Украине будут выдаваться только по рецепту.

На заседании Верховной Рады Украины 20 декабря начали рассмотрение поправок к законопроекту №7457 о легализации медицинского каннабиса. Из 800 поправок было учтено 200. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, говорится на сайте ВР.

Как отметила Мезенцева, к пациентской группе добавились психические расстройства вследствие войны, такие как ПТСР. В документе говорится об исключительно лечении марихуаной тяжелобольных, включая онкологию и эпилепсию.

Она напомнила, что речь идет о более 6 миллионах пациентов с различными диагнозами, которые нуждаются в лекарствах с медицинским каннабисом.

"Очень важно говорить о приоритетности, но, оказывается, не для всех народных депутатов это является приоритетом, ведь было подано более 800 правок, 200 из которых профильным комитетом были учтены", — добавила депутат.

Процесс принятия законопроекта: чего ожидать

После доработки и внесения поправок законопроект №7457 должны принять во втором чтении. Согласно регламенту, рассмотрение этого вопроса будет продолжено на следующем заседании, а голосование планируется завтра, 21 декабря.

"Мы учли много принципиальных моментов, которые отмечали коллеги. Но сейчас очень важно не доверять фейкам, которые распространяются в соцсетях. Законопроект о медицинском каннабисе направлен исключительно на лечение украинцев, которые очень нуждаются в этом", — сказала Мария Мезенцева.

Она уточнила, что медпрепараты с содержанием каннабиса будут выдаваться только по рецепту.

"Только лекарственное средство и современное производство в Украине, чтобы избежать всех возможных коррупционных рисков", — добавила депутат.

Она подчеркнула, что в вопросе оборота медицинского каннабиса здравый смысл должен победить, ведь это касается здоровья украинских граждан и непосредственно наших защитников.

Добавим, что Евросоюз настаивает на нескольких принципиальных поправках к законопроекту, касающихся усиления государственного регулирования производства каннабиса.

Напомним, что согласно июльскому опросу киевского Центра Разумкова, общественная поддержка легализации каннабиса разделилась: 37% против и 35% за.

В случае одобрения закона украинцам, имеющим медицинский рецепт, будет разрешено покупать марихуану через шесть месяцев после вступления закона в силу. Использование в рекреационных целях не будет разрешено, а производство будет жестко контролироваться правительством.

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