В шестой раз: экс-главу ВС Князева суд оставил под стражей и уменьшил сумму залога (инфографика)

По словам адвокатов Князева, они просили для подозреваемого более мягкую меру пресечения, однако суд оставил его под стражей до 2 февраля.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 21 декабря вновь, до 2 февраля 2024 года, оставил под стражей экс-главу Верховного суда Всеволода Князева. При этом сумма залога была снова уменьшена — уже в шестой раз. Об этом сообщается в видеотрансляции судебного заседания на YouTube-канале Апелляционной палаты ВАКС.

Изначально сумма залога для Князева составляла 107,3 миллиона гривен, а затем ее уменьшали шесть раз:

в мае 2023 года — до 75 миллионов гривен;

в начале сентября — до 55 миллионов гривен;

в конце сентября — до 45 миллионов гривен;

в середине октября — до 35 миллионов гривен;

в начале декабря — до 27 миллионов гривен;

21 декабря — до 20 миллионов гривен.

Вместе с тем адвокаты просили для подозреваемого более мягкую меру пресечения, которая не будет связана с содержанием Князева под стражей. По словам адвокатов, это связано с состоянием здоровья подозреваемого и его "примерным поведением".

Дело Князева — что известно

Напомним, 15 мая бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев был пойман с поличным — взяткой в размере 2,7 миллиона долларов. Как писали тогда СМИ, это сделало Князева самым высокопоставленным чиновником Украины, которого задержали на открытой коррупции.

Предоставление неправомерной выгоды главе и судьям Верховного суда Фото: Скриншот

Кроме того, подчеркивается, что участники схемы пытались повлиять на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей.

На следующий день, 16 мая, пленум Верховного суда досрочно прекратил полномочия Князева.

После этого суд избрал меру пресечения бывшему главе ВС в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напоминаем, 2 октября стало известно о решении, которое приняли судьи ВАКС для поощрения обличителей коррупции. В частности, постановили выплатить 13 миллионов гривен экс-налоговику из Киева, который сотрудничал с прокурорами САП. 9 октября была обнародована информация о закрытии дела "Роттердам+". Причина закрытия — истекли сроки досудебного расследования. Между тем речь идет о злоупотреблениях на продаже электроэнергии в размере около 19 миллиардов гривен.