"Никто не застрахован": в КГВА прокомментировали обвал потолка в школьном укрытии в Киеве

По словам начальника администрации Сергея Попко, совсем недавно в бомбоубежище был проведен ремонт и прошла успешная проверка. К утру понедельника последствия аварии должны быть устранены.

В одном из школьных укрытий столицы произошла авария, в результате которой обвалилась крыша. Произошло это в момент воздушной тревоги. Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале прокомментировала инцидент.

Отмечается, что в одной из школ Соломенского района сорвало вентиль батареи отопления. Примечательно, что потолок в укрытии учебного заведения был типа "армстронг" — легкие плиты, которые быстро впитали в себя воду и набухли.

"Вследствие значительного увеличения веса за счет воды, обвалился сегмент подвесного потолка. К счастью, никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает детали. По данному инциденту назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

В данный момент проводится обследование и укрытие подготавливают к началу ремонтных работ. В КГВА отдельно добавили, что совсем недавно здесь уже проводились ремонтные работы, после чего была пройдена успешная проверка.

Подрядная организация, которая занялась вопросом в этот раз, обещает к утру понедельника устранить все последствия аварии, а работы будут проводить не за бюджетные средства.

"Власти города, руководители районов Киева и непосредственно ответственные за укрытия прилагают максимум усилий, чтобы все объекты гражданской защиты были безопасными. Никто не застрахован от внештатных ситуаций, но мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать риски таких аварий в будущем", — заявил начальник КГВА Сергей Попко.

В КГВА прокомментировали аварию в одном из школьных укрытий Киева Фото: Скриншот

Напомним, 22 декабря сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги в укрытии школы обвалился потолок. В этот момент внутри находились дети, но к счастью обошлось без пострадавших. Школу №229 открыли в 1981 году.