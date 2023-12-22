В Киеве во время воздушной тревоги в укрытии школы обвалился потолок (видео)

Как отмечает заместитель Минстратегпрома Тимур Ткаченко, в этом бомбоубежище он был совсем недавно, сразу после ремонта, который провели за небюджетные средства благотворительного фонда.

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Во время воздушной тревоги в одной из киевских школ случился обвал потолка из-за поврежденной трубы. Сейчас определяют причины и детали происшествия. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате инцидента в 42-летней столичной школе пострадавших среди присутствующих нет.

"Во время воздушной тревоги дети были в укрытии, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. К счастью никто не пострадал. Школа 1981 года", — подчеркнул Ткаченко.

Сейчас, как отмечает заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, устанавливаются все детали обвала потолка. Следственно-оперативная группа и экспертиза будут в ближайшее время.

"Мы были в этом укрытии совсем недавно сразу после его ремонта, который был сделан за небюджетные средства благотворительного фонда. Как видим, к безопасности надо подходить значительно тщательнее!" — заявляет чиновник.

Напомним, 14 декабря охранник школы №40 не пустил двух детей в убежище из-за того, что они были с собакой. Пока они бежали в другое укрытие неподалеку сработала ПВО, поэтому они пережили стресс.

15 декабря в школе заявили, что детей не пустили с домашним животным, потому что у кого-то в бомбоубежище могла быть аллергия на собак.

Фокус разобрался, что известно о ситуации с недопуском детей к укрытию в школе в Святошинском районе Киева.