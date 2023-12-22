У Києві під час повітряної тривоги в укритті школи обвалилася стеля (відео)

Як зазначає заступник Мінстратегпрому Тимур Ткаченко, у цьому бомбосховищі він був зовсім нещодавно одразу після ремонту, який провели за небюджетні кошти благодійного фонду.

Related video

Під час повітряної тривоги в одній із київських шкіл трапився обвал стелі через пошкоджену трубу. Зараз визначають причини й деталі події. Про це в пʼятницю, 22 грудня, повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

За його словами, у результаті інциденту в 42-річній столичній школі постраждалих серед присутніх немає.

"Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року", — наголосив Ткаченко.

Наразі, як зазначає заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, встановлюються всі деталі обвалу стелі. Слідчо-оперативна група й експертиза будуть найближчим часом.

"Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значено ретельніше!" — заявляє посадовець.

Нагадаємо, 14 грудня охоронець школи №40 не пустив двох дітей у сховище через те, що вони були із собакою. Поки вони бігли до іншого укриття, неподалік спрацювала ППО, тому вони пережили стрес.

15 грудня в школі заявили, що дітей не пустили з домашньою твариною, бо в когось у бомбосховищі могла бути алергія на собак.

Фокус розібрався, що відомо про ситуацію з недопуском дітей до укриття в школі у Святошинському районі Києва.