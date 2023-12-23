После обвала потолка и прорыва трубы: в Киеве проведут масштабную проверку укрытий (видео)

По словам главы КГВА Сергея Попко, в каждом районе Киева отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности.

После масштабной аварии в школе Соломенского района начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий столицы. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

"Еще со вчерашнего дня в городе в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей). Комиссиям поставлена задача проверить укрытие до 29 декабря и отчитаться", — говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что в случае выявления недочетов необходимо оперативно устранить их.

Сергей Попко также отметил, что ежедневно проводится комплексная работа по восстановлению и обслуживанию имеющихся укрытий, а также обеспечению круглосуточного и свободного доступа к ним для гражданского населения.

Пост Сергея Попко

Отметим, что после обвала потолка в укрытии столичной школы № 229 министр стратегической промышленности Александр Камышин обязал чиновников проверить все укрытия Киева.

"Поручил начальник Киевской городской военной администрации Сергею Попко провести служебную проверку поданному факту, а также проверить состояния инженерных сетей во всех укрытиях Киева", — написал он.

Чиновник отметил, что все поставленные задачи должны быть выполнены до конца этого года.

Пост Александра Камышина

Укрытие школы № 229 восстановили

В субботу, 23 декабря, в КГВА также заявили, что укрытие столичной школы № 229 было восстановлено после аварии и опубликовали соответствующие фотографии.

Восстановление школьного укрытия после аварии! Восстановление школьного укрытия после аварии! Восстановление школьного укрытия после аварии!

Авария в укрытии столичной школы 22 декабря: что известно

22 декабря сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги в укрытии школы обвалился потолок. В этот момент внутри находились дети, но к счастью обошлось без пострадавших. Школу №229 открыли в 1981 году.

Позже в КГВА прокомментировали обвал потолка в школьном укрытии в Киеве.

"Вследствие значительного увеличения веса за счет воды, обвалился сегмент подвесного потолка. К счастью, никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает детали. По данному инциденту назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

Отметим, что по словам заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко, в данном укрытии во время воздушной тревоги обвалился потолок и прорвало трубу.

"Во время воздушной тревоги дети были в укрытии, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. К счастью, никто не пострадал. Школа 1981 года. Уже устанавливаются детали", — написал он.

Напомним, 14 декабря охранник школы №40 не пустил двух детей в убежище из-за того, что они были с собакой. Пока они бежали в другое укрытие неподалеку сработала ПВО, поэтому они пережили стресс.