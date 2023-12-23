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Украина Российско-украинская война

После обвала потолка и прорыва трубы: в Киеве проведут масштабную проверку укрытий (видео)

бомбоубежище
В Киеве проведут масштабную проверку всех бомбоубежищ

По словам главы КГВА Сергея Попко, в каждом районе Киева отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности.

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После масштабной аварии в школе Соломенского района начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий столицы. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

"Еще со вчерашнего дня в городе в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей). Комиссиям поставлена задача проверить укрытие до 29 декабря и отчитаться", — говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что в случае выявления недочетов необходимо оперативно устранить их.

Сергей Попко также отметил, что ежедневно проводится комплексная работа по восстановлению и обслуживанию имеющихся укрытий, а также обеспечению круглосуточного и свободного доступа к ним для гражданского населения.

Пост Сергея Попко Fullscreen
Пост Сергея Попко

Отметим, что после обвала потолка в укрытии столичной школы № 229 министр стратегической промышленности Александр Камышин обязал чиновников проверить все укрытия Киева.

"Поручил начальник Киевской городской военной администрации Сергею Попко провести служебную проверку поданному факту, а также проверить состояния инженерных сетей во всех укрытиях Киева", — написал он.

Чиновник отметил, что все поставленные задачи должны быть выполнены до конца этого года.

Пост Александра Камышина Fullscreen
Пост Александра Камышина

Укрытие школы № 229 восстановили

В субботу, 23 декабря, в КГВА также заявили, что укрытие столичной школы № 229 было восстановлено после аварии и опубликовали соответствующие фотографии.

Восстановление школьного укрытия после аварии! Fullscreen
Восстановление школьного укрытия после аварии!
Восстановление школьного укрытия после аварии! Fullscreen
Восстановление школьного укрытия после аварии!
Восстановление школьного укрытия после аварии! Fullscreen
Восстановление школьного укрытия после аварии!
Восстановление школьного укрытия после аварии!
Восстановление школьного укрытия после аварии!
Восстановление школьного укрытия после аварии!

Авария в укрытии столичной школы 22 декабря: что известно

22 декабря сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги в укрытии школы обвалился потолок. В этот момент внутри находились дети, но к счастью обошлось без пострадавших. Школу №229 открыли в 1981 году.

Позже в КГВА прокомментировали обвал потолка в школьном укрытии в Киеве.

"Вследствие значительного увеличения веса за счет воды, обвалился сегмент подвесного потолка. К счастью, никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает детали. По данному инциденту назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

Отметим, что по словам заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко, в данном укрытии во время воздушной тревоги обвалился потолок и прорвало трубу.

"Во время воздушной тревоги дети были в укрытии, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. К счастью, никто не пострадал. Школа 1981 года. Уже устанавливаются детали", — написал он.

Напомним, 14 декабря охранник школы №40 не пустил двух детей в убежище из-за того, что они были с собакой. Пока они бежали в другое укрытие неподалеку сработала ПВО, поэтому они пережили стресс.