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Після обвалу стелі та прориву труби: у Києві проведуть масштабну перевірку укриттів (відео)

бомбосховище
У Києві проведуть масштабну перевірку всіх бомбосховищ

За словами голови КМВА Сергія Попка, у кожному районі Києва окремо створено комісії із залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки.

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Після масштабної аварії в школі Солом'янського району начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів столиці. Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

"Ще з учорашнього дня в місті загалом і в кожному районі окремо створено комісії із залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (зокрема стану інженерних мереж). Комісіям поставлено завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати", — йдеться в заяві.

Він підкреслив, що в разі виявлення недоліків необхідно оперативно усунути їх.

Сергій Попко також зазначив, що щодня проводиться комплексна робота з відновлення та обслуговування наявних укриттів, а також забезпечення цілодобового та вільного доступу до них для цивільного населення.

Пост Сергія Попка Fullscreen
Пост Сергія Попка

Зазначимо, що після обвалу стелі в укритті столичної школи № 229 міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зобов'язав чиновників перевірити всі укриття Києва.

"Доручив начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку провести службову перевірку за поданим фактом, а також перевірити стан інженерних мереж у всіх укриттях Києва", — написав він.

Чиновник зазначив, що всі поставлені завдання мають бути виконані до кінця цього року.

Пост Олександра Камишина Fullscreen
Пост Олександра Камишіна

Укриття школи № 229 відновили

У суботу, 23 грудня, у КМВА також заявили, що укриття столичної школи № 229 було відновлено після аварії та опублікували відповідні світлини.

Відновлення шкільного укриття після аварії! Fullscreen
Відновлення шкільного укриття після аварії!
Відновлення шкільного укриття після аварії! Fullscreen
Відновлення шкільного укриття після аварії!
Відновлення шкільного укриття після аварії! Fullscreen
Відновлення шкільного укриття після аварії!
Відновлення шкільного укриття після аварії!
Відновлення шкільного укриття після аварії!
Відновлення шкільного укриття після аварії!

Аварія в укритті столичної школи 22 грудня: що відомо

22 грудня повідомлялося, що в Києві під час повітряної тривоги в укритті школи обвалилася стеля. У цей момент усередині перебували діти, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. Школу №229 відкрили 1981 року.

Пізніше в КМВА прокоментували обвал стелі в шкільному укритті в Києві.

"Внаслідок значного збільшення ваги через воду, обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює деталі. За цим інцидентом призначено службову перевірку", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що за словами заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченка, у цьому укритті під час повітряної тривоги обвалилася стеля і прорвало трубу.

"Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року. Уже встановлюються деталі", — написав він.

Нагадаємо, 14 грудня охоронець школи №40 не пустив двох дітей до укриття через те, що вони були з собакою. Поки вони бігли в інше укриття неподалік спрацювала ППО, тож вони пережили стрес.