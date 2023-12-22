"Ніхто не застрахований": у КМВА прокоментували обвал стелі в шкільному укритті в Києві

За словами начальника адміністрації Сергія Попка, зовсім нещодавно в бомбосховищі було проведено ремонт і пройшла успішна перевірка. До ранку понеділка наслідки аварії мають бути усунені.

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В одному зі шкільних укриттів столиці сталася аварія, унаслідок якої обвалився дах. Сталося це в момент повітряної тривоги. Київська міська військова адміністрація (КМВА) у своєму Telegram-каналі прокоментувала інцидент.

Зазначається, що в одній зі шкіл Солом'янського району зірвало вентиль батареї опалення. Примітно, що стеля в укритті навчального закладу була типу "армстронг" — легкі плити, які швидко ввібрали в себе воду й набрякли.

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"Унаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює деталі. Щодо цього інциденту призначена службова перевірка", — ідеться в повідомленні.

Наразі проводиться обстеження, і укриття готують до початку ремонтних робіт. У КМВА окремо додали, що зовсім нещодавно тут уже проводили ремонтні роботи, після чого було пройдено успішну перевірку.

Підрядна організація, яка зайнялася питанням цього разу, обіцяє до ранку понеділка усунути всі наслідки аварії, а роботи проводитимуть не за бюджетні кошти.

"Влада міста, керівники районів Києва та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль, аби всі обʼєкти цивільного захисту були безпечними. Ніхто не застрахований від позаштатних ситуацій, але ми зробимо все можливе, щоб мінімізувати ризики таких аварій у майбутньому", — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У КМВА прокоментували аварію в одному зі шкільних укриттів Києва Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що в Києві під час повітряної тривоги в укритті школи обвалилася стеля. У цей момент усередині перебували діти, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. Школу №229 відкрили 1981 року.