Чудо к Рождеству: украинец из Житомира увидел семью после 36 лет слепоты (фото)

Сергей Сидоренко потерял зрение из-за травмы во время службы в армии СССР. Будучи спортсменом-дзюдоистом, он много путешествовал по миру, но не видел его красоты. Польские врачи сделали невозможное и подарили мужчине возможность наслаждаться жизнью.

Украинец Сергей Сидоренко в прошлом году за неделю до Рождества перенес в Польше сложную операцию на роговице правого глаза. После всех процедур он увидел жену, детей и насколько изменился мир за более чем три десятилетия слепоты, пишет британская газета The Guardian.

Журналисты описывают первые часы после операции, когда медсестры впервые сняли с глаз Сергея повязки и он увидел яркий свет. Он различал лишь размытые очертания лица медсестры, а на следующее утро к нему зашел врач-профессор, который его оперировал. Сергей сел на кровати и оглядел комнату, увидел доктора и впервые за долгое время брака жену Тамару.

"Переполненный эмоциями, 56-летний украинец повторял одну фразу: "Я вижу!" Об этом моменте он мечтал 36 лет", — говорится в материале.

Сергей потерял зрение в результате несчастного случая во время службы в армии СССР в 1986 году. Левым глазом он различал изменения света и размытые тени, а правым вообще не видел.

Спортивная карьера Сергея Сидоренко

Несмотря на серьезную травму, мужчине удалось стать успешным дзюдоистом, он даже выиграл бронзу на Паралимпиаде в 2008 году.

Сергей Сидоренко тренировался со сборной Украины по дзюдо и ездил на международные соревнования

"Когда Сергей путешествовал по миру, он не видел городов, которые посещал. Вместе с женой он вырастил сына и дочь до совершеннолетия, но никогда не видел их лиц", — отмечают журналисты.

Первые годы после полученной травмы были очень трудными. Сергея уволили, он чувствовал себя так, словно все его грандиозные планы на жизнь кто-то украл. Ему нужна была помощь для выполнения самых простых задач. У Сергея развилась бессонница, он часто впадал в депрессию.

Сергей благодарит родителей за то, что они уберегли его от гибели и алкогольной зависимости. Он начал подрабатывать в спортивной академии в Житомире, где училась его будущая жена. Вскоре они начали встречаться и поженились в 1991 году, когда Украина обрела независимость.

В 1996 году Сергей Сидоренко тренировался со сборной Украины по дзюдо и ездил на международные соревнования. Мужчина выступал в весовой категории до 66 кг, а затем поднялся до 73 кг. Важным моментом в его карьере стала победа в 2003 году над британским дзюдоистом Саймоном Джексоном на чемпионате мира Международной федерации спорта слепых в Квебеке.

Дзюдо помогло Сергею физически и психологически справиться с травмой. Спорт научил его безопасно падать и чувству уязвимости, одно из самых тяжелых последствий слепоты.

"Однажды мы с женой шли, и нам преградил путь здоровенный парень, который пил. Он не пропускал нас и толкнул Тамару. Я отошел с ним, и он полетел на асфальт", — с улыбкой вспомнил Сергей.

Как жила семья Сергея Сидоренко после начала войны в Украине

В начале полномасштабной войны России с Украиной пара выехала из родного Житомира в польский город Познань. Там Сергей услышал о профессоре, который делал пересадку роговицы и в середине декабря решился на операцию. Утром 24 декабря после нескольких дней отдыха в больнице Сергея выписали с полностью восстановившимся зрением.

Когда он с женой спешили попасть на вокзал, мужчина обращал внимание на самые разные обыденные вещи. Когда мимо прошла женщина с маленькой собачкой на поводке, он остановился как вкопанный. Он помнил овчарок из юности, но не знал, что люди держат миниатюрных собак. Сергей был впечатлен одеждой прохожих, зданиями и современными автомобилями, ведь в последний раз он видел российские "Лады".

Сергей и Тамара сейчас живут в Познани, мужчина вынужден носить солнцезащитные очки, так как глаза постепенно привыкают к яркому свету.

Напомним, колумбиец Йеферсон Коссио потратил около 175 тысяч долларов на "самую болезненную операцию". Парень решил увеличить рост со 172 до 183 сантиметров.

Фокус ранее писал о вьетнамце, который страдал от сильных головных болей и потери зрения. Мужчина даже не подозревал, что в его черепе застряли палочки для еды.