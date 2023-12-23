Обнаружено тело женщины: во Львове произошел взрыв в частном доме (видео)

О последствиях взрыва и вероятной его причине сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что в доме проживает шесть человек. Сейчас найдены не все.

Во Львове произошел взрыв в частном доме. По состоянию на 22:25 23 декабря из-под завала спасены два человека, из них — один ребенок. Обнаружено тело женщины. Об этом сообщили в ГСЧС.

Ранее городской голова Андрей Садовый говорил, что двух детей и двух женщин доставили с ожогами в больницу в нетяжелом состоянии. Еще двух мужчин ищут спасатели.

По словам мэра, в результате взрыва произошло разрушение несущих стен здания. Сейчас спасатели работают на месте. Причины и последствия устанавливаются.

"Львов. На улице Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме. Есть разрушения несущих стен. Возможно под завалами люди. На месте работают спасательные службы. Причины и последствия устанавливаются", — сообщил Садовый.

На улице Княгини Ольги во Львове произошел взрыв в частном доме

По его словам, двух детей и двух женщин доставили с ожогами в больницу во Львове. Их состояние нетяжелое.

"Еще двух мужчин ищут спасатели, они могут находиться под завалами. Все они проживают в частном доме во Львове, в котором произошел взрыв. Предварительно, взорвался газ в гараже. Движение по улице Княгини Ольги от Сахарова до Владимира Великого в направлении Научной перекрыто", — добавил мэр Львова.

По сообщению ГСЧС, по состоянию на 22:25 23 декабря достали из-под завалов частного дома тело женщины. Спасены два человека, из них — один ребенок. К месту следует кинологическое отделение ГУ ГСЧС.

К спасению людей привлекли 53 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС.

Напомним, 13 декабря под Киевом произошел взрыв газа в доме. Там люди оказались под завалами. К ликвидации последствий происшествия были привлечены три единицы техники и 7 человек личного состава.

Ранее, 4 декабря в столице на улице Замковецкой в Подольском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Как оказалось, во дворе возле дома сдетонировала граната.