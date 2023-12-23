Месси подарил Залужному футболку с именным автографом, — волонтер (фото)

Харьковский волонтер Юрий Сапронов передал генералу Валерию Залужному подарок от легендарного футболиста Лионеля Месси.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному футболку со своим автографом. Об этом 23 декабря сообщил член Национального олимпийского комитета Украины, волонтер, бывший заместитель губернатора Харьковской области Юрий Сапронов.

"Имел честь встретиться и поговорить вчера с мудрым генералом. С Человеческим генералом. Оказывается, что план ВСУ на 2024 год висит на самом видном месте. Я ничего не просил, ничего не подписывал. Слушал, слушал и слушал...", — написал Сапронов в Facebook.

Известный футболист передал подарок генералу через харьковского волонтера Юрия Сапронова, который рассказал, что встретился с Месси благодаря украинскому легионеру "Интер Майами" Сергею Кривцову.

"Да, передал Валерию Федоровичу игровую футболку с подписью Месси. Когда я был в Майами, я конечно был на матчах Интера Майами, и благодаря нашему Сергею Кривцову, конечно, проник на тренировку. Лео с уважением подписал", — отметил Сапронов.

Фото: facebook.com/sapronov.yuri

Лионель Месси

Лионель Андрес Месси Куччиттини — аргентинский футболист, плеймейкер, нападающий клуба "Интер Майами". Рекордсмен по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и "Барселоны". Чемпион мира 2022 года. Вице-чемпион мира 2014 года.

Восьмикратный обладатель приза "Золотой мяч". Семикратный обладатель титула лучший футболист мира по версии ФИФА. Второй футболист мира 2007, 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годов. Месси порой называют "новым Марадоной" за его техничную игру и высокую результативность. Один из самых одаренных и талантливых атакующих полузащитников современности.

Напомним, 7 декабря сообщалось, что Залужный сделал сюрприз 11-летней землячке, которая собирает деньги для ВСУ.