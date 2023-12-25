На Прикарпатье школьник выложил видео речи учителя, заменив его голос на голос Гитлера

Смонтированное видео ученик выложил в телеграм-канал. Его мать обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и привлекли к административной ответственности.

На Прикарпатье суд оштрафовал женщину из-за того, что ее сын выложил в Telegram-канал видео речи учителя, в котором заменил его голос на голос Адольфа Гитлера. Об этом пишет издание zaxid.net.

Так, прикарпатку судили за распространенную сыном речь учителя с замененным голосом Гитлера. Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области признал ее виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В постановлении суда, которое вынесли в декабре 2023 года, говорится о том, что несовершеннолетний сын женщины в конце сентября находился в помещении Ворохтянского лицея. Во время учебы он распространил в Telegram-канале видео речи учителя биологии, заменив голос учителя на видео на голос Гитлера во время одной из его публичных речей.

В отношении матери подростка полиция составила протокол об админправонарушении из-за ненадлежащего ухода за ребенком, потому что ее сын оскорбил честь и достоинство учителя.

В суде женщина заверила, что проведена воспитательная работа с сыном, а подросток заявил, что больше такого не будет делать. Рассмотрев все детали дела суд признал женщину виновной в совершении админправонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму школьники донесли на учительницу за песню на украинском языке, которую она спела в автобусе. Женщину задержали и заставили извиняться на камеру.

Ранее сообщалось, что учительница из Одессы провела онлайн-лекцию из заснеженного автобуса. Отмечается, что женщина не смогла вовремя попасть домой и провести урок для своих учеников.